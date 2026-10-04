Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão mobilizados e devem decidir nos próximos dias se vão deflagrar uma nova greve. A paralisação ainda não começou. A categoria aprovou um indicativo de greve e mantém o movimento enquanto cobra avanços em reivindicações relacionadas à carreira dos técnicos e analistas do Seguro Social.

A decisão sobre a paralisação está prevista para 9 de outubro de 2026, durante uma Assembleia Geral Extraordinária virtual organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo (SINSSP-BR). Técnicos e analistas do INSS, filiados ou não ao sindicato, poderão participar da votação.

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