Professor: Sr. Francisco Roberto Arruda Machado
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Renato de Paula Machado e da Sra. Myrthes de Arruda Machado, era casado com a Sra. Ana Luiza Veiga Machado; deixa os filhos: Fábio Veiga Machado; Renata Machado, casada com o Sr. Rodrigo Pires de Abreu e Tatiana Machado. Deixa os netos: Renato Machado, Luísa Machado Ferreira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Glauber Alan Gomes da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho do Sr. Jose Gomes da Silva e da Sra. Luzia Sartori da Silva; deixa os filhos: Otavio Morato da Silva; Julia Morato da Silva e Stela Morato da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria do Carmo de Morais
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Mauricio de Castro e da Sra. Josefa de Castro, era viúva do Sr. Luiz Teodoro de Morais; deixa os filhos: Francine Teodoro de Morais, casada com o Sr. Leandro Carvalho Mendonça; Rodrigo Teodoro de Morais, casado com a Sra. Graziela Santos Coral e Roberta Teodoro de Morais, casada com o Sr. Fabiano Lima. Deixa netos, irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Omir Lara Gomes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho do Sr. Francisco de Paula Gomes, falecido e da Sra. Ogessi Paes Gomes; deixa os filhos: Patricia Carla Gomes Meneguini; Everton Ricardo Gomes; Marcela Tatiane Gomes; Paola Nicole Gomes e Giovana Gomes. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Oscar Vieira Martins
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Jose Vieira Martins e da Sra. Benedita de Moura Martins, era casado com a Sra. Maria Lucia de Oliveira Martins; deixa os filhos: Elieser Vieira Martins, casado com a Sra. Thais Marcelina Sesca Martins; Edineia Oliveira Martins Beraldo, casada com o Sr. Denilson Fernando Beraldo e Emerson Vieira Martins, casado com a Sra. Rosimary Martins. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Engenheira Agrônoma: Sra. Regina Celia Della Modesta
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Sylvio Della Modesta e da Sra. Syria Helu Della Modesta. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 10h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 11h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sueli Farah Moraes Cordeiro
Faleceu dia 03/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era viúva em 1ª núpcias com o Sr. Eudes Flávio de Moraes Cordeiro e casada em 2ª núpcias com o Sr. Eduardo Francisco dos Santos. Era filha do Sr. Farah Zemil e da Sra. Lavinia Maria da Conceição Zemil, falecidos. Deixa as filhas: Samira Moraes Cordeiro casada com Renato Fraceto, Sara Roberta Moraes Cordeiro, Aurea Carolina Moraes Cordeiro, Camila Moraes Cordeiro casada Andre Stangalin, Leticia Catarina Moraes Cordeiro, Ana Beatriz Farah casada com Lucas Daniel. Deixa netos, bisneto familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/10/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (2) Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.