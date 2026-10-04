Professor: Sr. Francisco Roberto Arruda Machado

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Renato de Paula Machado e da Sra. Myrthes de Arruda Machado, era casado com a Sra. Ana Luiza Veiga Machado; deixa os filhos: Fábio Veiga Machado; Renata Machado, casada com o Sr. Rodrigo Pires de Abreu e Tatiana Machado. Deixa os netos: Renato Machado, Luísa Machado Ferreira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Glauber Alan Gomes da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho do Sr. Jose Gomes da Silva e da Sra. Luzia Sartori da Silva; deixa os filhos: Otavio Morato da Silva; Julia Morato da Silva e Stela Morato da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria do Carmo de Morais

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Mauricio de Castro e da Sra. Josefa de Castro, era viúva do Sr. Luiz Teodoro de Morais; deixa os filhos: Francine Teodoro de Morais, casada com o Sr. Leandro Carvalho Mendonça; Rodrigo Teodoro de Morais, casado com a Sra. Graziela Santos Coral e Roberta Teodoro de Morais, casada com o Sr. Fabiano Lima. Deixa netos, irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.