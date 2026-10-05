Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 14.491.874 votos, o equivalente a 62,65% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fernando Haddad (PT) ficou em segundo lugar, com 36,22%.
A vitória garante a Tarcísio mais quatro anos à frente do governo paulista. O vice-governador será novamente Felício Ramuth (MDB), que também foi reeleito para o cargo.
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Discurso após a vitória
Após a confirmação do resultado, Tarcísio fez um discurso de agradecimento ao lado de apoiadores e lideranças políticas. Entre os presentes estavam o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.
O governador agradeceu aos eleitores, às lideranças políticas e aos prefeitos de diferentes cidades do estado que apoiaram sua candidatura.
“Podem ter certeza que os quatro anos que virão serão ainda melhores do que foram esses quatro. Nós vamos entregar ainda mais, vamos fazer a diferença”, afirmou Tarcísio.
O governador também destacou a formação de uma frente política em torno de seu projeto para São Paulo e afirmou que a campanha conseguiu reunir diferentes grupos em torno de objetivos comuns.
Promessas para o novo mandato
Durante o discurso, Tarcísio afirmou que pretende ampliar as entregas realizadas pelo governo nos próximos quatro anos. Entre as ações mencionadas como parte do primeiro mandato estão trechos do Rodoanel, a Linha 6-Laranja do Metrô e medidas relacionadas à região central da capital.
Para o novo período à frente do estado, o governador também citou desafios relacionados aos jovens, às mulheres, às mães atípicas e às chamadas profissões do futuro.
Tarcísio afirmou ainda que pretende renovar os compromissos com a população paulista e agradeceu a confiança recebida nas urnas.
A eleição foi definida no primeiro turno porque o candidato do Republicanos ultrapassou a marca de 50% dos votos válidos.