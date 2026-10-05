Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 14.491.874 votos, o equivalente a 62,65% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fernando Haddad (PT) ficou em segundo lugar, com 36,22%.

A vitória garante a Tarcísio mais quatro anos à frente do governo paulista. O vice-governador será novamente Felício Ramuth (MDB), que também foi reeleito para o cargo.

VEJA MAIS :