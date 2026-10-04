A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) foi reeleita neste domingo (4) e alcançou um marco histórico nas Eleições 2026. Com mais de 1,4 milhão de votos, ela se tornou a mulher mais votada da história para a Câmara dos Deputados.
Com cerca de 90% das urnas apuradas em São Paulo, Erika já havia superado a marca de Joice Hasselmann, que recebeu 1.078.666 votos em 2018, quando foi eleita deputada federal pelo então PSL.
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Reeleição para a Câmara
Erika Hilton foi eleita deputada federal pela primeira vez em 2022, quando recebeu 256.903 votos. Neste ano, além de garantir a reeleição, ampliou expressivamente sua votação e estabeleceu o novo recorde feminino para o cargo.
Antes de chegar ao Congresso Nacional, Erika foi vereadora da cidade de São Paulo. Em 2020, recebeu 50.508 votos na eleição para a Câmara Municipal.
Recorde histórico
A nova marca coloca Erika acima da votação obtida por Joice Hasselmann em 2018, que até então era o maior número de votos recebido por uma mulher em uma eleição para a Câmara dos Deputados.
Apesar do recorde feminino, Erika não liderou a votação geral para deputado federal em São Paulo. Lucas Pavanato (PL) apareceu à frente, com 2.701.065 votos considerando 88,52% das urnas apuradas. Erika ocupava a segunda posição no Estado, com 1.406.671 votos naquele momento.
A apuração dos votos para deputado federal em São Paulo ainda seguia em andamento, com os números oficiais sendo atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Outros nomes do PSOL eleitos
Além de Erika Hilton, o PSOL também garantiu a eleição de Sâmia Bomfim e Guilherme Cortez para a Câmara dos Deputados por São Paulo.
Os resultados fazem parte da composição da bancada paulista que assumirá na próxima legislatura, após a conclusão da totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.