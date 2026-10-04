A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) foi reeleita neste domingo (4) e alcançou um marco histórico nas Eleições 2026. Com mais de 1,4 milhão de votos, ela se tornou a mulher mais votada da história para a Câmara dos Deputados.

Com cerca de 90% das urnas apuradas em São Paulo, Erika já havia superado a marca de Joice Hasselmann, que recebeu 1.078.666 votos em 2018, quando foi eleita deputada federal pelo então PSL.

VEJA MAIS: