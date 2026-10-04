Na distribuição parcial das cadeiras da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Madureira aparece na 11ª posição entre os candidatos do PL. O partido registra 27 cadeiras na parcial, colocando o deputado dentro da faixa de eleitos. Em Piracicaba, principal base política de Madureira, o deputado recebeu cerca de 53 mil votos. A votação representa aproximadamente o dobro do resultado obtido por ele na cidade em 2022.

Ao comentar a reeleição, Madureira atribuiu o resultado ao trabalho realizado nos municípios ao longo dos últimos anos. “Eu atribuo essa eleição a esse trabalho, que a gente ampliou muito ao longo desses últimos quatro anos”, afirmou. O deputado definiu sua atuação como municipalista, destacando ações voltadas a prefeituras, vereadores, entidades e diferentes áreas, como saúde, causa animal e infraestrutura.

“Você tem que ter um trabalho de rede social, tem que ter um trabalho. Até para você mostrar seu serviço”, disse Madureira, ao explicar a estratégia adotada na campanha. Segundo ele, a divulgação das ações nas redes sociais foi utilizada principalmente como forma de prestação de contas do mandato.