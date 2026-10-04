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RESULTADO DAS URNAS

Tarcísio de Freitas é reeleito governador de SP no 1º turno

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo no primeiro turno das Eleições 2026, derrotando Fernando Haddad (PT) na disputa pelo comando do Estado.
Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo no primeiro turno das Eleições 2026, derrotando Fernando Haddad (PT) na disputa pelo comando do Estado.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. O atual governador venceu novamente Fernando Haddad (PT), repetindo a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes que ocorreu em 2022.

Com 90,02% das urnas apuradas, Tarcísio registrava 62,85% dos votos válidos, o equivalente a 13.057.319 votos. Haddad aparecia em segundo lugar, com 36,22%, somando 7.525.403 votos. Vera Lúcia (PSTU) estava na terceira colocação, com 0,35%, seguida por Vivian Mendes (UP) e Carlos Machado (PCB).

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Vitória no primeiro turno

A eleição de 2026 marcou uma diferença em relação à disputa anterior. Em 2022, Tarcísio e Haddad também se enfrentaram, mas a definição ocorreu somente no segundo turno, quando Tarcísio foi eleito pela primeira vez governador de São Paulo.

Desta vez, o atual governador conseguiu abrir vantagem suficiente para garantir a reeleição já no primeiro turno. Com o resultado, ele permanecerá no comando do Estado por mais quatro anos, com o novo mandato iniciado em 2027 e duração até 2030.

Campanha

Durante a campanha, Tarcísio buscou destacar ações realizadas durante o primeiro mandato e contou com uma ampla aliança partidária. A estratégia também foi marcada por uma atuação mais voltada às alianças políticas no Estado.

Fernando Haddad, que foi ministro da Fazenda no governo federal e já havia disputado o governo paulista contra Tarcísio em 2022, terminou novamente na segunda colocação.

Próximo mandato

Com a reeleição, Tarcísio seguirá à frente do governo do Estado de São Paulo a partir de 2027. O resultado também consolida sua liderança política no Estado e mantém seu nome em evidência no cenário nacional.

A vitória foi confirmada durante a apuração das urnas neste domingo (4).

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