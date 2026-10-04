Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. O atual governador venceu novamente Fernando Haddad (PT), repetindo a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes que ocorreu em 2022.

Com 90,02% das urnas apuradas, Tarcísio registrava 62,85% dos votos válidos, o equivalente a 13.057.319 votos. Haddad aparecia em segundo lugar, com 36,22%, somando 7.525.403 votos. Vera Lúcia (PSTU) estava na terceira colocação, com 0,35%, seguida por Vivian Mendes (UP) e Carlos Machado (PCB).

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