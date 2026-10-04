Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. O atual governador venceu novamente Fernando Haddad (PT), repetindo a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes que ocorreu em 2022.
Com 90,02% das urnas apuradas, Tarcísio registrava 62,85% dos votos válidos, o equivalente a 13.057.319 votos. Haddad aparecia em segundo lugar, com 36,22%, somando 7.525.403 votos. Vera Lúcia (PSTU) estava na terceira colocação, com 0,35%, seguida por Vivian Mendes (UP) e Carlos Machado (PCB).
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Vitória no primeiro turno
A eleição de 2026 marcou uma diferença em relação à disputa anterior. Em 2022, Tarcísio e Haddad também se enfrentaram, mas a definição ocorreu somente no segundo turno, quando Tarcísio foi eleito pela primeira vez governador de São Paulo.
Desta vez, o atual governador conseguiu abrir vantagem suficiente para garantir a reeleição já no primeiro turno. Com o resultado, ele permanecerá no comando do Estado por mais quatro anos, com o novo mandato iniciado em 2027 e duração até 2030.
Campanha
Durante a campanha, Tarcísio buscou destacar ações realizadas durante o primeiro mandato e contou com uma ampla aliança partidária. A estratégia também foi marcada por uma atuação mais voltada às alianças políticas no Estado.
Fernando Haddad, que foi ministro da Fazenda no governo federal e já havia disputado o governo paulista contra Tarcísio em 2022, terminou novamente na segunda colocação.
Próximo mandato
Com a reeleição, Tarcísio seguirá à frente do governo do Estado de São Paulo a partir de 2027. O resultado também consolida sua liderança política no Estado e mantém seu nome em evidência no cenário nacional.
A vitória foi confirmada durante a apuração das urnas neste domingo (4).