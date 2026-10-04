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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro x Lula: disputa pela Presidência vai ao 2º turno

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Metrópole
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) foram os dois candidatos mais votados no primeiro turno e disputarão o segundo turno da eleição presidencial em 25 de outubro.
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) foram os dois candidatos mais votados no primeiro turno e disputarão o segundo turno da eleição presidencial em 25 de outubro.

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputarão o segundo turno da eleição para a Presidência da República. A nova votação está marcada para o dia 25 de outubro, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na apuração deste domingo (4), Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno à frente de Lula. Com 98,72% das urnas apuradas, o candidato do PL registrava 47,25% dos votos válidos, enquanto Lula aparecia com 44,90%. Os dados confirmaram matematicamente a realização do segundo turno.

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Disputa ficou concentrada nos dois candidatos

Os dois candidatos concentraram a maior parte dos votos válidos no primeiro turno. Na sequência, apareceram Augusto Cury (Avante), com 2,90%, Renan Santos (Missão), com 2,26%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,20%.

Como nenhum candidato alcançou mais de 50% dos votos válidos, a eleição presidencial não foi definida no primeiro turno. Pela regra eleitoral, os dois candidatos mais votados avançam para a segunda etapa.

Nova votação será em 25 de outubro

O segundo turno das Eleições 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro. Na data, os eleitores voltarão às urnas para escolher entre Flávio Bolsonaro e Lula quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos.

A votação do segundo turno será independente da realizada no primeiro turno. Assim, os eleitores terão uma nova oportunidade de escolher entre os dois candidatos classificados.

A apuração e a totalização dos votos seguem sendo acompanhadas pela Justiça Eleitoral. Os percentuais podem sofrer pequenas alterações até a conclusão oficial da contagem.

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