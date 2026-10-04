Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputarão o segundo turno da eleição para a Presidência da República. A nova votação está marcada para o dia 25 de outubro, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na apuração deste domingo (4), Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno à frente de Lula. Com 98,72% das urnas apuradas, o candidato do PL registrava 47,25% dos votos válidos, enquanto Lula aparecia com 44,90%. Os dados confirmaram matematicamente a realização do segundo turno.

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