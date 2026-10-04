04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Veja os 10 candidatos a deputado mais votados em SP até agora

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Alex Madureira, de Piracicaba, aparece em 7º lugar entre os candidatos a deputado estadual mais votados em São Paulo.
Alex Madureira, de Piracicaba, aparece em 7º lugar entre os candidatos a deputado estadual mais votados em São Paulo.

A apuração das eleições 2026 coloca Alex Madureira (PL), de Piracicaba, na 7ª posição entre os candidatos a deputado estadual mais votados em São Paulo, com 75.619 votos. Os números ainda são parciais e podem mudar até a totalização.

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Para deputado federal, Lucas Pavanato (PL) lidera, com 1.300.814 votos. Veja os dez primeiros:

  1. Lucas Pavanato (PL) – 1.300.814
  2. Erika Hilton (PSOL) – 630.126
  3. Sâmia Bomfim (PSOL) – 233.546
  4. Kim Kataguiri (MISSÃO) – 211.294
  5. Tabata Amaral (PSB) – 183.159
  6. Renato Bolsonaro (PL) – 164.752
  7. Baleia Rossi (MDB) – 135.066
  8. Sargento Nantes (PP) – 131.269
  9. Delegado Palumbo (PODE) – 122.741
  10. Mauricio Neves (PP) – 118.174

Entre os estaduais, Eduarda Campopiano (PL) aparece na liderança, com 712.243 votos. Alex Madureira é o representante de Piracicaba no top 10:

  1. Eduarda Campopiano (PL) – 712.243
  2. Eduardo Suplicy (PT) – 214.451
  3. Carlos Giannazi (PSOL) – 138.915
  4. Sofia Favero (PSOL) – 137.969
  5. Paula da Bancada Feminista (PSOL) – 109.994
  6. Itamar Borges (MDB) – 84.939
  7. Alex Madureira (PL) – 75.619
  8. Dani Alonso (PL) – 74.627
  9. Thomaz Henrique (PL) – 65.457
  10. Rafa Minato (MISSÃO) – 63.978

Os resultados são parciais e podem ser alterados com o avanço da apuração.

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