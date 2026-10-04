A apuração das eleições 2026 coloca Alex Madureira (PL), de Piracicaba, na 7ª posição entre os candidatos a deputado estadual mais votados em São Paulo, com 75.619 votos. Os números ainda são parciais e podem mudar até a totalização.
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Para deputado federal, Lucas Pavanato (PL) lidera, com 1.300.814 votos. Veja os dez primeiros:
- Lucas Pavanato (PL) – 1.300.814
- Erika Hilton (PSOL) – 630.126
- Sâmia Bomfim (PSOL) – 233.546
- Kim Kataguiri (MISSÃO) – 211.294
- Tabata Amaral (PSB) – 183.159
- Renato Bolsonaro (PL) – 164.752
- Baleia Rossi (MDB) – 135.066
- Sargento Nantes (PP) – 131.269
- Delegado Palumbo (PODE) – 122.741
- Mauricio Neves (PP) – 118.174
Entre os estaduais, Eduarda Campopiano (PL) aparece na liderança, com 712.243 votos. Alex Madureira é o representante de Piracicaba no top 10:
- Eduarda Campopiano (PL) – 712.243
- Eduardo Suplicy (PT) – 214.451
- Carlos Giannazi (PSOL) – 138.915
- Sofia Favero (PSOL) – 137.969
- Paula da Bancada Feminista (PSOL) – 109.994
- Itamar Borges (MDB) – 84.939
- Alex Madureira (PL) – 75.619
- Dani Alonso (PL) – 74.627
- Thomaz Henrique (PL) – 65.457
- Rafa Minato (MISSÃO) – 63.978
Os resultados são parciais e podem ser alterados com o avanço da apuração.