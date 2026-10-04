O Elevador Turístico Alto do Mirante, um dos principais pontos turísticos de Piracicaba, está fechado há cinco meses. O acesso ao equipamento foi totalmente bloqueado em maio e, desde então, o local também passou a registrar sinais de vandalismo e deterioração. A Prefeitura afirma que intervenções de manutenção e conservação estão sendo providenciadas, mas ainda não há previsão para a reabertura.
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Vandalismo e deterioração
Durante uma visita ao local, foi constatado problemas como o furto de portas dos banheiros e de revestimentos metálicos, pichações nas paredes, pontos de ferrugem e deterioração na base do elevador, além de totens de visitação quebrados.
Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, o equipamento foi afetado por ocorrências climáticas e furtos que comprometeram componentes necessários para o funcionamento. A pasta informou que medidas de manutenção e conservação estão sendo encaminhadas, mas não estabeleceu uma data para a conclusão dos serviços ou para a retomada do funcionamento.
Acesso prejudicado
O elevador possui cerca de 24 metros de altura e permite o acesso à área do Mirante. Antes do fechamento total, o equipamento chegou a funcionar parcialmente no início do ano. Com as limitações, visitantes precisavam subir uma escadaria equivalente a 14 andares para chegar ao ponto de observação.
A situação dificulta principalmente o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, além de comprometer a experiência de moradores e turistas que procuram o local para apreciar a vista do Rio Piracicaba.
Problemas vêm de antes
Os problemas no complexo do Mirante não começaram com o atual período de fechamento. Em dezembro de 2025, fortes chuvas provocaram danos na área, e posteriormente foram registrados outros problemas de conservação, furtos de fiação e equipamentos e falhas na estrutura do espaço.
Em fevereiro de 2026, a Prefeitura chegou a abrir um processo para conceder à iniciativa privada a gestão do Parque do Mirante, do Aquário Municipal e do Elevador Turístico por 25 anos. O projeto previa investimentos de R$ 8,2 milhões, mas não houve empresas interessadas.
Após a ausência de propostas, o município informou que estudava alternativas para a revitalização do complexo. Em abril, a Prefeitura afirmou que o custo apenas dos reparos relacionados aos danos provocados pelas chuvas estava estimado em cerca de R$ 300 mil e que também buscava uma intervenção mais ampla no espaço.
Sem previsão para reabertura
Enquanto as intervenções não são concluídas, o elevador permanece fechado. A Prefeitura afirma que os serviços de manutenção e conservação estão sendo providenciados, mas ainda não divulgou uma data para a retomada do funcionamento.
O cenário preocupa visitantes e moradores que consideram o Mirante um importante espaço turístico e de lazer de Piracicaba. A recuperação do equipamento também é apontada como necessária para garantir melhores condições de acesso e preservar um dos cartões-postais do município.