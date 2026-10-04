O Elevador Turístico Alto do Mirante, um dos principais pontos turísticos de Piracicaba, está fechado há cinco meses. O acesso ao equipamento foi totalmente bloqueado em maio e, desde então, o local também passou a registrar sinais de vandalismo e deterioração. A Prefeitura afirma que intervenções de manutenção e conservação estão sendo providenciadas, mas ainda não há previsão para a reabertura.

Durante uma visita ao local, foi constatado problemas como o furto de portas dos banheiros e de revestimentos metálicos, pichações nas paredes, pontos de ferrugem e deterioração na base do elevador, além de totens de visitação quebrados.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, o equipamento foi afetado por ocorrências climáticas e furtos que comprometeram componentes necessários para o funcionamento. A pasta informou que medidas de manutenção e conservação estão sendo encaminhadas, mas não estabeleceu uma data para a conclusão dos serviços ou para a retomada do funcionamento.

Acesso prejudicado