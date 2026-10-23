23 de outubro de 2026
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VÍDEO: FICOU FERIDA

Mulher de 26 anos capota carro na Cornélio Pires em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
Após o capotamento, a vítima foi socorrida.
Após o capotamento, a vítima foi socorrida.

  Um acidente registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (23) mobilizou equipes de socorro na Rodovia Cornélio Pires. O capotamento aconteceu entre 5h30 e 6h, em circunstâncias que ainda deverão ser esclarecidas.

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Segundo informações, uma mulher de 26 anos seguia para o trabalho ao volante de um Honda Civic quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção. O veículo capotou e parou na margem da rodovia.

 A própria motorista não soube informar a perda de controle do automóvel. A dúvida agora é o que teria levado à sequência de acontecimentos que terminou com o carro capotado..Ela recebeu atendimento e foi encaminhada ao hospital. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas

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