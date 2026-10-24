Piracicaba amanheceu neste sábado (24) marcada pela tristeza e pela emoção da despedida de Lauren Fabiane Freires Clemente, de apenas 20 anos. Após estar em Portugal, o corpo da jovem finalmente chegou ao Brasil, permitindo que familiares e amigos pudessem prestar suas últimas homenagens e se despedir de quem deixa saudades e uma ausência impossível de traduzir em palavras.
LEIA MAIS
- Homem com mandado definitivo é preso pelo Baep
- Motorista para urinar e cai com carro em vala de rodovia
A chegada aconteceu por volta das 8h55, no Crematório de Piracicaba, onde o corpo está sendo velado. A cerimônia está prevista para seguir até as 15h, quando um cortejo seguirá até o Cemitério da Vila Rezende, onde Lauren será sepultada.
Entre abraços, lágrimas e lembranças, familiares e amigos se reúnem para enfrentar um dos momentos mais difíceis da vida: dizer adeus a alguém tão jovem, cuja partida deixa um vazio profundo no coração de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la.
Corrente de solidariedade fez a diferença
.Em meio à dor dessa perda, uma história de união e humanidade também marcou a trajetória de retorno de Lauren para casa.
O traslado de Portugal para o Brasil só foi possível graças a uma grande mobilização solidária, que arrecadou R$ 49.900 para custear o transporte do corpo e as despesas relacionadas.
Amigos, moradores e pessoas sensibilizadas com a situação da família se uniram em uma corrente de solidariedade, mostrando que, mesmo diante de uma dor tão profunda, a empatia ainda é capaz de aproximar pessoas e transformar gestos de carinho em ajuda concreta.
Cada contribuição representou mais do que um valor financeiro: foi uma demonstração de respeito, compaixão e apoio a uma família que enfrentava um momento devastador, longe de casa e em meio à angústia de trazer sua filha de volta.
Com a chegada do corpo de Lauren em Piracicaba, familiares recebem todo sipeoteme carinho para o últi
mo adeus.