Piracicaba amanheceu neste sábado (24) marcada pela tristeza e pela emoção da despedida de Lauren Fabiane Freires Clemente, de apenas 20 anos. Após estar em Portugal, o corpo da jovem finalmente chegou ao Brasil, permitindo que familiares e amigos pudessem prestar suas últimas homenagens e se despedir de quem deixa saudades e uma ausência impossível de traduzir em palavras.

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A chegada aconteceu por volta das 8h55, no Crematório de Piracicaba, onde o corpo está sendo velado. A cerimônia está prevista para seguir até as 15h, quando um cortejo seguirá até o Cemitério da Vila Rezende, onde Lauren será sepultada.