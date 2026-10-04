O prefeito Helinho Zanatta votou neste domingo (4), na Escola de Engenharia de Piracicaba, durante o primeiro turno das eleições de 2026.
Após votar, ele falou ao Jornal de Piracicaba sobre a importância da participação dos eleitores e destacou a expectativa por uma votação tranquila.
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Importância da participação
Segundo Helinho, o dia de votação representa uma oportunidade para os brasileiros manifestarem sua vontade por meio da escolha dos representantes que irão administrar o país e os estados, além daqueles que terão a função de legislar.
“É um dia importante para nós, brasileiros, porque temos a oportunidade de colocar a nossa vontade e o nosso desejo na escolha daqueles que vão administrar o nosso país, o nosso estado e daqueles que vão legislar em Brasília e em São Paulo. Então, é importante que o cidadão venha, faça o seu voto, participe e, juntos, possamos mudar este país.”
Eleição acirrada
O prefeito também avaliou que a disputa para o Executivo, especialmente para a Presidência da República, está acirrada. “Eu acredito que esta é uma eleição, em especial para o Executivo, para presidente, muito acirrada. É o que a gente ouve e o que a gente vê nesta votação. Mas vai prevalecer a vontade do cidadão, do brasileiro.”
Expectativa por votação tranquila
Ao final, Helinho desejou que o processo eleitoral ocorra de forma tranquila e séria, com os eleitores podendo expressar livremente suas escolhas. “Que Deus abençoe o Brasil e que a gente possa ter uma eleição tranquila, uma eleição séria, em que o eleitor expresse a sua vontade, a vontade do brasileiro, para que a gente possa, juntos, continuar trabalhando por este país, por este estado e, em especial, por Piracicaba.”
A votação deste domingo define os representantes para os cargos em disputa nas eleições de 2026.