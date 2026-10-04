Após votar, ele falou ao Jornal de Piracicaba sobre a importância da participação dos eleitores e destacou a expectativa por uma votação tranquila.

O prefeito Helinho Zanatta votou neste domingo (4), na Escola de Engenharia de Piracicaba, durante o primeiro turno das eleições de 2026.

Importância da participação

Segundo Helinho, o dia de votação representa uma oportunidade para os brasileiros manifestarem sua vontade por meio da escolha dos representantes que irão administrar o país e os estados, além daqueles que terão a função de legislar.

“É um dia importante para nós, brasileiros, porque temos a oportunidade de colocar a nossa vontade e o nosso desejo na escolha daqueles que vão administrar o nosso país, o nosso estado e daqueles que vão legislar em Brasília e em São Paulo. Então, é importante que o cidadão venha, faça o seu voto, participe e, juntos, possamos mudar este país.”