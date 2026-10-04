Aos 16 anos, Marina Polizel Vitti participa neste domingo (4) de sua primeira eleição. Incentivada pelos pais desde cedo, ela tirou o título de eleitor neste ano e decidiu participar do processo eleitoral.

A presença da jovem nas urnas também representa o incentivo da família à participação política desde a adolescência. No Brasil, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos.

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