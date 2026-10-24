Uma ocorrência grave mobilizou uma equipe policial e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por volta das 4h deste sábado (24), após um homem ser encontrado com sangramento intenso dentro de uma residência em São Pedro, na região de Piracicaba.

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Acionada via COPOM para prestar apoio ao atendimento, a guarnição foi até o endereço e constatou que Eliseu dos Santos Farias apresentava ferimentos graves provocados por lesões autoinfligidas.