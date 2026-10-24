Uma ocorrência grave mobilizou uma equipe policial e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por volta das 4h deste sábado (24), após um homem ser encontrado com sangramento intenso dentro de uma residência em São Pedro, na região de Piracicaba.
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Acionada via COPOM para prestar apoio ao atendimento, a guarnição foi até o endereço e constatou que Eliseu dos Santos Farias apresentava ferimentos graves provocados por lesões autoinfligidas.
A vítima sofreu amputação traumática de três dedos de uma das mãos, além de um ferimento corto-contuso na parte interna da coxa direita.
A equipe do SAMU, composta pelo motorista Marcelo e pelo enfermeiro Moisés, realizou os primeiros atendimentos. Com o apoio policial, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Na unidade de saúde, o médico plantonista informou que providenciaria a transferência do paciente para um hospital de referência em Piracicaba, onde receberia atendimento especializado.
A ocorrência foi registrada como apoio ao SAMU em caso de tentativa de autoextermínio. O local foi preservado, e os familiares receberam orientações da equipe policial.