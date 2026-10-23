O último debate presidencial antes do segundo turno das Eleições 2026 será exibido nesta sexta-feira (23), a partir das 21h20. O encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL), senador e candidato à Presidência, está previsto para começar após o Jornal Nacional, com transmissão ao vivo para o público de todo o país.
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A programação será apresentada diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, sob a mediação do jornalista César Tralli. O confronto representa uma das últimas oportunidades para os candidatos apresentarem suas propostas e defenderem suas posições antes da votação, marcada para domingo, 25 de outubro.
Quem quiser acompanhar a discussão poderá sintonizar a TV Globo ou acessar a transmissão simultânea pelo g1 e pela GloboNews. O Globoplay também oferece acesso ao sinal ao vivo da emissora, permitindo que o debate seja acompanhado pela internet, conforme a disponibilidade do serviço.
A programação eleitoral da Globo também incluiu entrevistas individuais com os dois candidatos, conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete. Lula participou na quinta-feira, 15 de outubro, enquanto Flávio Bolsonaro foi entrevistado na sexta-feira, 16.