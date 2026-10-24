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Motorista para urinar e cai com carro em vala de rodovia na serra

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Um motorista passou por um susto na noite desta sexta-feira (23), por volta das 20h30, na Rodovia Elísio de Paula Teixeira, no trecho de descida da serra.

Segundo o relato, ele parou no acostamento para urinar, mas acabou perdendo o controle da direção ao passar pelo trecho de pedriscos.

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 O carro saiu da pista e despencou em uma vala de concreto às margens da rodovia.

Um motorista que passava pelo local percebeu o veículo na vala e acionou as equipes. Quando os agentes chegaram, o condutor já estava fora do automóvel.

Na consulta aos sistemas, outra irregularidade veio à tona: o licenciamento do veículo estava atrasado desde 2023. A CNH do motorista estava regular.

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