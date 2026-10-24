Segundo o relato, ele parou no acostamento para urinar, mas acabou perdendo o controle da direção ao passar pelo trecho de pedriscos.

Um motorista passou por um susto na noite desta sexta-feira (23), por volta das 20h30, na Rodovia Elísio de Paula Teixeira, no trecho de descida da serra.

O carro saiu da pista e despencou em uma vala de concreto às margens da rodovia.

Um motorista que passava pelo local percebeu o veículo na vala e acionou as equipes. Quando os agentes chegaram, o condutor já estava fora do automóvel.

Na consulta aos sistemas, outra irregularidade veio à tona: o licenciamento do veículo estava atrasado desde 2023. A CNH do motorista estava regular.