Cerca de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. Os brasileiros vão escolher representantes para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

A votação começa às 8h e termina às 17h, seguindo o horário de Brasília. Caso seja necessário segundo turno para presidente e governadores, a votação está marcada para 25 de outubro.

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