Cerca de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. Os brasileiros vão escolher representantes para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
A votação começa às 8h e termina às 17h, seguindo o horário de Brasília. Caso seja necessário segundo turno para presidente e governadores, a votação está marcada para 25 de outubro.
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Ordem de votação
Neste ano, o eleitor poderá votar em até seis candidatos. A ordem definida pela Justiça Eleitoral começa pelo cargo de deputado federal, seguido por deputado estadual ou distrital, primeiro senador, segundo senador, governador e, por último, presidente da República.
Duas vagas para o Senado estão em disputa em cada estado. Por isso, o eleitor deverá escolher dois candidatos ao cargo.
Orientações para o eleitor
A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor consulte antecipadamente o local de votação e verifique sua situação eleitoral. O aplicativo e-Título também pode ser utilizado pelos eleitores.
Outra orientação é levar anotados os números dos candidatos para facilitar o processo de votação. O uso de celular dentro da cabine continua proibido.
Antes de confirmar cada voto, o eleitor deve conferir na tela da urna eletrônica a foto, o nome e o partido do candidato. Em caso de erro, é possível utilizar a tecla “Corrige” e refazer a escolha.
Maior eleitorado da história
As Eleições 2026 contam com o maior eleitorado da história brasileira. Do total de eleitores aptos, 141.321.493 possuem biometria cadastrada, o equivalente a 89,01% do eleitorado.
Entre os eleitores, cerca de 605,8 mil têm 16 anos e pouco mais de 1 milhão têm 17 anos. Nessas faixas etárias, o voto é facultativo.
A Justiça Eleitoral também registra cerca de 21 mil pedidos de candidatura para as eleições deste ano.