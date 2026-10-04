Quem vai votar nas Eleições 2026 ainda pode ter dúvidas sobre o que é permitido levar ou usar no momento da votação. A Justiça Eleitoral autoriza o eleitor a levar uma colinha em papel com os números das candidaturas e também permite a manifestação individual e silenciosa de preferência por meio de camiseta, broche, adesivo ou outro adereço. Já celulares e equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto não podem ser levados para a cabine.

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Pode levar colinha? Sim. O eleitor pode entrar na cabine com uma anotação pessoal e individual em papel contendo os números das candidaturas. O TSE, inclusive, incentiva o uso da colinha para facilitar a votação. No primeiro turno, a ordem será deputado federal, deputado estadual, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente.