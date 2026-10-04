A região de Piracicaba soma 472 denúncias de possível propaganda eleitoral irregular nas Eleições 2026. Do total, 404 registros, o equivalente a 85,5%, já foram arquivados pela Justiça Eleitoral. Os dados fazem parte de levantamento divulgado pelo g1 com base nas informações do aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O balanço considera as denúncias registradas desde o início da campanha, em 16 de agosto, até aproximadamente as 14h de sexta-feira (2). Outras 52 denúncias permaneciam em análise, enquanto 13 haviam se transformado em processos. Três registros não tinham situação informada no levantamento.

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