No dia da eleição, a ordem de chegada não é a única regra para definir quem será atendido primeiro na seção eleitoral. A legislação estabelece prioridade para determinados grupos, levando em conta idade, condições de saúde, deficiência, mobilidade reduzida e algumas funções exercidas durante o pleito.

A regra vale para as Eleições 2026 e estabelece uma diferença importante: pessoas com mais de 80 anos têm prioridade sobre os demais eleitores, independentemente do horário em que chegam à seção. Para os outros grupos preferenciais, a ordem de chegada deve ser respeitada.

Quem tem prioridade para votar?

Entre os eleitores que têm preferência estão pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, enfermos, pessoas com transtorno do espectro autista, obesos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo.