JOVEM – DAVI OLIVEIRA RUFINO Faleceu dia 30/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 19 anos de idade. Era filho do Sr. Jose de Oliveira Santos Rufino e da Sra. Noeme Almeida de Oliveira. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/10/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. GLADY APARECIDA PEREIRA COSTA, faleceu dia 01/10/2026 na cidade de Piracicaba, 82 anos de idade e era viúva do Sr. José Roberto Costa. Era filha do Sr. Oswaldo Pinto Pereira e da Sra. Ilda Azine Pereira, falecidos. Deixa os filhos: Roselaine Aparecida Pereira Costa, Ronny Sergio Pereira Costa e José Roberto Costa (falecido). Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Lírios, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
PROFESSOR: SR. HAMILTON ANTONIO LOPES PIRES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Antonio Lopes Pires e da Sra. Margarida Alves da Cruz, era casado com a Sra. Elisangela Aparecida Gardin Lopes Pires; deixa as filhas: Angela Cristina Pires Ananias, casada com o Sr. Francisco de Assis Ananias Junior; Patricia Michele Pires Carreiro, casada com o Sr. Jonatas Roberto Carreiro e Silvia Fernanda Pires, falecida. Deixa os netos: Guilherme Wilian Pires Machado e Maria Julia Pires Carreiro; demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. GRAZIELA DA SILVA BUENO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 39 anos, filha do Sr. João Ademilson Bueno, falecido, e da Sra. Lucineide da Silva, era casada com o Sr. Edson José Augustinho; deixa os filhos: Carlos Wesly Bueno Nazaro; Kaua Denilson Bueno de Farias; Kaue Diego Bueno de Farias; kassiane Vitória Bueno de Farias e Kaiane Gabriele Bueno de Farias. Deixa irmãos, netos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
CONSULTOR JURÍDICIO: DR. JOSÉ ADALBERTO GALLO Faleceu dia 29/09/2026, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Pedro Gallo e da Sra. Irene Ortiz Gallo, era casado com a Sra. Helaine Del Tedesco Gallo; deixa os filhos: Nívia Maria Gallo; Murilo Del Tedesco Gallo, casado com a Sra. Erica Fabia dos Santos e Stefany Del Tedesco Gallo Linhares, casada com o Sr. Christiano Linhares de Lima Junior. Deixa os netos: Erick Oliveira Gallo e Helena Gallo Linhares, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 13h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LEONCIO SÉRGIO LOURENÇO Faleceu dia 29/09/2026, na cidade de São Pedro/SP, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Belmiro Lourenço e da Sra. Celina Ribeiro Lourenço, era casado com a Sra. Neusa de Souza Lourenço; deixa a filha Evelin de Souza Lourenço, casada com o Sr. Américo Pires de Oliveira Junior. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LESLI KARYNE ROSSE ARO DA CRUZ Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filha do Sr. Valdir de Melo Aro, falecido, e da Sra. Zoé Rossi Aro, era casada com o Sr. Adriano Cristino da Cruz; deixa os filhos: André Luís Rossi Aro Montanari, casado com a Sra. Eduarda Marcelina da Silva Montanari; Rebeka Liz Rossi Aro Montanari, casada com o Sr. Tarcisio Santos Teixeira e Juan Pablo de Aro casado com a Sra, Melina Fernanda Gonçalves Leite. Deixa 05 netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, saindo o féretro às 16h30 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LEVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho do Sr. Jose Francisco de Oliveira, falecido e da Sra. Cecilia Marçal de Oliveira, era casado com a Sra. Ester Batista de Oliveira, deixa as filhas: Priscila Francisca de Oliveira casada com o Sr. Osni Andrade dos Santos e Bianca Francisca de Oliveira. Deixa os netos: Rafael Oliveira dos Santos; Samuel Oliveira dos Santos; Stefanny Sophia de Oliveira Santos e Alicia de Oliveira Santos. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 09h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Evaristo Rodrigues dos Santos e da Sra. Ana Francisca da Silva, era casado com a Sra. Irani de Souza Rodrigues; deixa os filhos: Wanderley Aparecido dos Santos, casado com a Sra. Isabel Brigida Soares; Aguinaldo Luiz Rodrigues dos Santos, casado com a Sra. Eliana Dias; Odair Rodrigues dos Santos e Ana Paula Rodrigues dos Santos Cordeiro, casada com o Sr. Tarcisio Rafael Cordeiro. Deixa os netos: Paloma, Benicio, Lucas, João Rafael, Amanda e Felipe, deixando também demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA EDILMA BARBOSA SOUZA Faleceu dia 30/09/2026 na cidade de Piracicaba, 42 anos de idade e era casada com o Sr. Tarcisio da Silva Souza. Era filha do Sr. Jose Albino Barbosa e da Sra. Maria Helena Barbosa. Deixa os filhos: Crislayne Barboza Santos, Gislaine Barbosa Santos, Alessandro Julio Barboza Santos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 2, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA GENY BRINO MATTUS Faleceu dia 30/09/2026 na cidade de São Paulo, aos 73 anos de idade e era viúva do Sr. Paulo Roberto Barbosa Mattus. Era filha do Sr. Gilbert Brino, falecido e da Sra. Jardilina Alves Brino. Deixa filhos: Paulo Roberto Brino Mattus casado com Renata Marconato, Paula Melissa Brino Mattus, Paulo Raphael Brino Mattus, Paulo Filipe Brino Mattus casado com Vanessa Micheline Dias Brino Mattus. Deixa netos: Maria Isabel, Isabella, Pedro, Bruno, Sophia, João Paulo, Maria Paula, Catharina, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado para a cidade de Piracicaba o velório ocorrerá hoje a partir das 09:00hs até as 13:00hs no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. PEDRO SANTIN Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Gregorio Santin e da Sra. Anna Calderan, era viúvo da Sra. Nair Christofoletti Santin; deixa os filhos: Mauro Jose Santin; Mauricio Santin; Marcela Santin Bottene e Mateus Santin. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h00 às 18h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SHIGUEHARU MARUKO Faleceu dia 29/09/2026, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Shigueroni Maruko e da Sra. Fujie Maruko, era viúvo da Sra. Clarice de Lourdes Stocco Maruko; deixa os filhos: Márcio Jose Stocco Maruko; Luis Antonio Maruko, casado com a Sra. Juliane Mardegan Maruko e Keity Karina Maruko, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.