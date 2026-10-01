JOVEM – DAVI OLIVEIRA RUFINO Faleceu dia 30/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 19 anos de idade. Era filho do Sr. Jose de Oliveira Santos Rufino e da Sra. Noeme Almeida de Oliveira. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/10/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. GLADY APARECIDA PEREIRA COSTA, faleceu dia 01/10/2026 na cidade de Piracicaba, 82 anos de idade e era viúva do Sr. José Roberto Costa. Era filha do Sr. Oswaldo Pinto Pereira e da Sra. Ilda Azine Pereira, falecidos. Deixa os filhos: Roselaine Aparecida Pereira Costa, Ronny Sergio Pereira Costa e José Roberto Costa (falecido). Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Lírios, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

PROFESSOR: SR. HAMILTON ANTONIO LOPES PIRES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Antonio Lopes Pires e da Sra. Margarida Alves da Cruz, era casado com a Sra. Elisangela Aparecida Gardin Lopes Pires; deixa as filhas: Angela Cristina Pires Ananias, casada com o Sr. Francisco de Assis Ananias Junior; Patricia Michele Pires Carreiro, casada com o Sr. Jonatas Roberto Carreiro e Silvia Fernanda Pires, falecida. Deixa os netos: Guilherme Wilian Pires Machado e Maria Julia Pires Carreiro; demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.