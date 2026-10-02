São Francisco de Assis é celebrado pela Igreja Católica em 4 de outubro, e costuma ser lembrado pela forma como se relacionava com a natureza. A data também ficou marcada pela tradição de levar animais para receber uma bênção em igrejas e comunidades católicas.

Entre os relatos mais conhecidos sobre o religioso está a história do lobo de Gúbio. Segundo a tradição, o animal assustava os moradores da região e Francisco teria conseguido se aproximar dele e estabelecer um acordo para que deixasse de atacar a população. Outro episódio envolve um grupo de pássaros. De acordo com os relatos franciscanos, Francisco teria parado para falar com as aves e feito uma pregação sobre a criação. Histórias como essas ajudaram a consolidar a imagem do santo associada ao respeito pela natureza.

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Bênção para os animais