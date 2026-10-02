São Francisco de Assis é celebrado pela Igreja Católica em 4 de outubro, e costuma ser lembrado pela forma como se relacionava com a natureza. A data também ficou marcada pela tradição de levar animais para receber uma bênção em igrejas e comunidades católicas.
Entre os relatos mais conhecidos sobre o religioso está a história do lobo de Gúbio. Segundo a tradição, o animal assustava os moradores da região e Francisco teria conseguido se aproximar dele e estabelecer um acordo para que deixasse de atacar a população. Outro episódio envolve um grupo de pássaros. De acordo com os relatos franciscanos, Francisco teria parado para falar com as aves e feito uma pregação sobre a criação. Histórias como essas ajudaram a consolidar a imagem do santo associada ao respeito pela natureza.
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Bênção para os animais
A tradição de abençoar os animais ganhou espaço em celebrações dedicadas ao santo e pode reunir cães, gatos e outras espécies levadas pelos tutores. A cerimônia costuma representar um momento de agradecimento e de valorização da vida. Em Piracicaba, paróquias podem ter atividades relacionadas à data ao longo deste fim de semana. Um exemplo é a Igreja dos Frades, que realizará a benção dos animais no sábado (3), às 10h. Como cada igreja organiza sua própria programação, os tutores devem consultar diretamente a paróquia que frequentam para saber se haverá bênção, e conferir o horário.
Para quem pretende participar com o pet, também é importante considerar o comportamento do animal. Ambientes movimentados, com muitas pessoas e outros animais, podem causar estresse. Nesses casos, o tutor deve avaliar se a participação é adequada e manter o animal sob controle durante a celebração.
A data também reforça a responsabilidade de quem convive com animais. Alimentação adequada, vacinação, cuidados veterinários, segurança e respeito às necessidades de cada espécie fazem parte da rotina de proteção e bem-estar. A celebração de São Francisco, portanto, reúne uma tradição religiosa que atravessa gerações e uma oportunidade de refletir sobre a convivência entre pessoas, animais e natureza.