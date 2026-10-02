A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) realiza na próxima quinta-feira (8), às 20h, o Concerto MPB Sinfônico, com participação da cantora Júlia Simões e sua banda. A apresentação será no Teatro Municipal Dr. Losso Netto e terá entrada gratuita.

Os ingressos poderão ser retirados pela internet a partir de segunda-feira (5), pela plataforma MegaBilheteria. Para quem não conseguir garantir a entrada online, serão disponibilizados 150 ingressos físicos na bilheteria do teatro no dia do espetáculo, 1 hora antes do início, por ordem de chegada.

Sob regência do maestro Ivan Bueno, o concerto propõe versões sinfônicas de músicas conhecidas da MPB. A programação começa com uma homenagem instrumental a “Rio de Lágrimas”, seguida por canções de Milton Nascimento, Djavan, Gilberto Gil, além de “Evidências” e “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, de Tim Maia.