A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) realiza na próxima quinta-feira (8), às 20h, o Concerto MPB Sinfônico, com participação da cantora Júlia Simões e sua banda. A apresentação será no Teatro Municipal Dr. Losso Netto e terá entrada gratuita.
Os ingressos poderão ser retirados pela internet a partir de segunda-feira (5), pela plataforma MegaBilheteria. Para quem não conseguir garantir a entrada online, serão disponibilizados 150 ingressos físicos na bilheteria do teatro no dia do espetáculo, 1 hora antes do início, por ordem de chegada.
Sob regência do maestro Ivan Bueno, o concerto propõe versões sinfônicas de músicas conhecidas da MPB. A programação começa com uma homenagem instrumental a “Rio de Lágrimas”, seguida por canções de Milton Nascimento, Djavan, Gilberto Gil, além de “Evidências” e “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, de Tim Maia.
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Clássicos da MPB ganham arranjos sinfônicos
Entre as músicas previstas estão “Maria, Maria” e “Encontro e Despedida”, de Milton Nascimento; “Azul” e “Um Amor Puro”, de Djavan; e “Palco” e “Se Eu Quiser Falar com Deus”, de Gilberto Gil. O repertório também inclui “Evidências” e “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”.
Fundada em 2015, a OEP tem uma proposta voltada à educação musical e à integração entre seus integrantes. Atualmente, a orquestra é formada por cerca de 80 músicos e mantém, além do repertório de concerto, obras de música brasileira, pop-rock e trilhas de filmes e games.
A participação de Júlia Simões também tem relação com a trajetória da cantora junto à música popular em Piracicaba. Em apresentação da OEP na Estação da Paulista, em 2022, ela já havia dividido o palco com a orquestra e sua banda em um concerto gratuito. Na ocasião, o repertório também reuniu músicas de Milton Nascimento, entre outros compositores.
A recomendação da organização é que o público faça a retirada online antecipadamente, já que se trata de uma única apresentação. A cota presencial de 150 entradas será limitada à disponibilidade de lugares no teatro. O espetáculo é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, com co-realização do Instituto APEC e da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e produção da Investe Cultura. O Teatro Municipal Dr. Losso Netto fica na Avenida Independência, 277, no Bairro Alto.