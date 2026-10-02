A motociclista Maria Edilma Barbosa Souza, de 42 anos, que morreu em um grave acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) na madrugada desta quinta-feira (1º), será velada e sepultada nesta sexta-feira, dia 02, em Piracicaba.
O velório acontece das 7h30 da manhã até às 13h, na Sala 2 do Velório Municipal de Vila Rezende. O sepultamento está marcado para as 13h, no Cemitério Municipal de Vila Rezende "Mons. Jorge Simão Miguel".
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Maria Edilma era casada, mãe de três filhos, gostava de passeios, almoços em família, fotos e encontros com as amigas. Uma mulher alegre que teve a vida interrompida de forma brutal!
Segundo o BO registrado pela Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta de 0h10 de quinta (1), na altura do km 170, na região do Areião, em Piracicaba.Maria pilotava sua Honda C100 Biz quando passou por uma ondulação na pista. A irregularidade, segundo o documento, estaria ligada à má conservação do asfalto, recém entregue. Ela perdeu o controle, caiu e ficou no meio da rodovia.Logo atrás vinha uma Fiat Doblò Cargo. O motorista não conseguiu desviar e atropelou a motociclista.
O condutor da Doblò parou, acionou o SAMU, ficou no local até a chegada da polícia e ainda fez o teste do bafômetro, que deu negativo.
A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Não houve prisão em flagrante porque o motorista prestou socorro, como prevê o CTB.
A Polícia Civil pediu exame necroscópico e já solicitou à concessionária Eixo SP as imagens de câmeras que possam ter gravado o acidente.
E um detalhe causou revolta: na manhã seguinte ao acidente, a concessionária responsável foi até o local e realizou reparos no trecho onde Maria caiu.