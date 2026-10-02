SR. CIRO TELES MACHADO Faleceu dia 02/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Regina Neuza Caldari Teles. Era filho do Sr. Joaquim Teles Dias e da Sra. Maria José Machado, falecidos. Deixa os filhos: Sani Douglas Caldari Teles casado com Susana Calefo, Vaneza Teles Boldrin casada com Marcos Boldrin. Deixa 03 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOSÉ JOÃO NETO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. João Salustiano dos Santos e da Sra. Maria de Lourdes da Conceição, era casado com a Sra. Maria Marinalva de Brito; deixa os filhos: Josiene José de Brito; Damiana José de Brito dos Santos, casada com o Sr. Wanderlei Pereira dos Santos; Joelma José de Brito; Bruna José de Brito, casada com o Sr. Jesus Alves Lima e Luis Fernando José de Brito. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSE LUIS DE OLIVEIRA faleceu dia 01/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 45 anos de idade e era casado com a Sra. Nilceia Ribeiro de Souza. Era filho do Sr. Jose Donizete Domingues de Oliveira e da Sra. Odila Pinto da Silva. Deixa o filho: Patrick de Oliveira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/10/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.