SR. CIRO TELES MACHADO Faleceu dia 02/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Regina Neuza Caldari Teles. Era filho do Sr. Joaquim Teles Dias e da Sra. Maria José Machado, falecidos. Deixa os filhos: Sani Douglas Caldari Teles casado com Susana Calefo, Vaneza Teles Boldrin casada com Marcos Boldrin. Deixa 03 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ JOÃO NETO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. João Salustiano dos Santos e da Sra. Maria de Lourdes da Conceição, era casado com a Sra. Maria Marinalva de Brito; deixa os filhos: Josiene José de Brito; Damiana José de Brito dos Santos, casada com o Sr. Wanderlei Pereira dos Santos; Joelma José de Brito; Bruna José de Brito, casada com o Sr. Jesus Alves Lima e Luis Fernando José de Brito. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSE LUIS DE OLIVEIRA faleceu dia 01/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 45 anos de idade e era casado com a Sra. Nilceia Ribeiro de Souza. Era filho do Sr. Jose Donizete Domingues de Oliveira e da Sra. Odila Pinto da Silva. Deixa o filho: Patrick de Oliveira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/10/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA JOSÉ JACQUER DORIZOTTO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Pedro Jacquer Filho e da Sra. Maria Aparecida Amaral Jacquer, era casada com o Sr. Waldemir Dorizotto; deixa os filhos: Luciane Jacquer Dorizotto Bueno, casada com o Sr. Frederico Henrique Franco Bueno e Rogerio Jacquer Dorizotto. Deixa a neta Sophia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA EDILMA BARBOSA SOUZA Faleceu dia 30/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 42 anos de idade e era filha do Sr. Jose Albino Barbosa e da Sra. Maria Helena Barbosa. Deixa os filhos: Crislayne Barboza Santos, Gislaine Barbosa Santos, Alessandro Julio Barboza Santos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/10/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 2, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
ROMARIO DE JESUS CASAIS Faleceu dia 01/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 32 anos de idade e era filho do Sr. João Jaime Casais e da Sra. Antonieta de Jesus, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado via aérea para a cidade de Salvador/BA e seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, no Cemitério Municipal de São Sebastião do Passé/BA. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. TERESINHA AIRES DE OLIVEIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Rubens Jacinto e da Sra. Alice Pires da Rocha Jacinto, era viúva do Sr. Osvaldo Aires de Oliveira. Deixa o filho Stefan Aires de Oliveira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 15h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. TERESINHA SOARES DA SILVA Faleceu dia 01/10/2026 na cidade de Piracicaba aos 66 anos de idade e era filha do Sr. Fermino Florencio da Silva e da Sra. Aurelita Soares da Silva, falecidos. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 02/10/2026 a partir das 08:00 até as 12:00 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.