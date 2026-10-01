01 de outubro de 2026
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ADEUS, BISNAGA!

VÍDEO: Nova regra acaba com bisnagas de molhos em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
A medida foi determinada pelo CVS (Centro de Vigilância Sanitária), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
A medida foi determinada pelo CVS (Centro de Vigilância Sanitária), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Restaurantes, lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos que oferecem alimentos em Piracicaba e nos demais municípios do Estado de São Paulo terão que mudar a forma de disponibilizar ketchup, maionese, mostarda e outros condimentos a partir deste domingo (4).

A medida foi determinada pelo CVS (Centro de Vigilância Sanitária), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Com a nova regra, os molhos e temperos utilizados em sanduíches, salgados e produtos similares deverão ser disponibilizados em embalagens individuais e de uso único.

Saiba mais:

Regra começa a valer neste domingo

A determinação está prevista na Portaria CVS nº 3, publicada no Diário Oficial do Estado em 6 de julho. A norma estabeleceu um prazo de 90 dias para que os estabelecimentos realizassem as adequações necessárias.

A partir de domingo (4), portanto, as tradicionais bisnagas compartilhadas entre os clientes não poderão mais ser utilizadas nos serviços de alimentação abrangidos pela regulamentação.

A regra vale para condimentos, molhos e temperos oferecidos para acompanhar alimentos. O objetivo é estabelecer um padrão para a forma como esses produtos são disponibilizados aos consumidores.

Medida busca reduzir risco de contaminação

Segundo o Centro de Vigilância Sanitária, a alteração faz parte das medidas destinadas a garantir a segurança e a qualidade dos alimentos comercializados no Estado.

A justificativa apresentada pelo órgão considera o risco de contaminação associado ao manuseio de recipientes compartilhados por diferentes consumidores.

Com a utilização de embalagens individuais e descartáveis, a norma busca reduzir o contato de várias pessoas com o mesmo recipiente e estabelecer procedimentos padronizados nos estabelecimentos.

O que muda para o consumidor?

Com a nova regra, quem pedir ketchup, maionese, mostarda ou outros condimentos em restaurantes, lanchonetes, padarias e estabelecimentos semelhantes deverá receber o produto em embalagem individual de uso único.

A determinação passa a valer simultaneamente em Piracicaba e nos demais municípios do Estado de São Paulo a partir de 4 de outubro.

A mudança faz parte da atualização das normas sanitárias estaduais para os serviços de alimentação.

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