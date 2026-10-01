Restaurantes, lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos que oferecem alimentos em Piracicaba e nos demais municípios do Estado de São Paulo terão que mudar a forma de disponibilizar ketchup, maionese, mostarda e outros condimentos a partir deste domingo (4).

A medida foi determinada pelo CVS (Centro de Vigilância Sanitária), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Com a nova regra, os molhos e temperos utilizados em sanduíches, salgados e produtos similares deverão ser disponibilizados em embalagens individuais e de uso único.

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Regra começa a valer neste domingo