Entre os produtos que podem ser doados estão salgadinhos, bolachas, doces, pirulitos, chicletes, achocolatados, sucos e refrigerantes. A proposta é reunir itens para proporcionar um momento de alegria às crianças atendidas pelo projeto.

O projeto Ajuda do Bem Piracicaba está arrecadando guloseimas para montar kits que serão entregues a crianças de comunidades carentes no Dia das Crianças. A campanha recebe doações até 10 de outubro, e a distribuição está prevista para ocorrer entre os dias 10 e 12.

As doações podem ser feitas por meio de Pix, pela chave 32086476892, em nome de Felipe Cypriano. Também é possível contribuir com os próprios produtos e combinar a entrega pelo telefone (19) 97112-9417.

Os primeiros kits já foram montados nesta semana e a distribuição começa no sábado, dia 10. Segundo Felipe Cypriano, fundador do projeto, a ideia surgiu a partir dos pedidos feitos pelas próprias famílias durante as entregas de cestas básicas. “Levar brinquedos é muito bacana, mas o que mais escutamos quando entregamos as cestas básicas é o desejo das crianças por itens simples, como bolacha, pirulito, suco, até refrigerante. Eles não têm acesso a isso e ficam com vontade. Então, decidimos montar kits para proporcionar esse momento de alegria”, explicou.