O projeto Ajuda do Bem Piracicaba está arrecadando guloseimas para montar kits que serão entregues a crianças de comunidades carentes no Dia das Crianças. A campanha recebe doações até 10 de outubro, e a distribuição está prevista para ocorrer entre os dias 10 e 12.
Entre os produtos que podem ser doados estão salgadinhos, bolachas, doces, pirulitos, chicletes, achocolatados, sucos e refrigerantes. A proposta é reunir itens para proporcionar um momento de alegria às crianças atendidas pelo projeto.
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Como ajudar
As doações podem ser feitas por meio de Pix, pela chave 32086476892, em nome de Felipe Cypriano. Também é possível contribuir com os próprios produtos e combinar a entrega pelo telefone (19) 97112-9417.
Os primeiros kits já foram montados nesta semana e a distribuição começa no sábado, dia 10. Segundo Felipe Cypriano, fundador do projeto, a ideia surgiu a partir dos pedidos feitos pelas próprias famílias durante as entregas de cestas básicas. “Levar brinquedos é muito bacana, mas o que mais escutamos quando entregamos as cestas básicas é o desejo das crianças por itens simples, como bolacha, pirulito, suco, até refrigerante. Eles não têm acesso a isso e ficam com vontade. Então, decidimos montar kits para proporcionar esse momento de alegria”, explicou.
Criado em 2014 por um grupo de amigos, o Ajuda do Bem Piracicaba afirma atender atualmente 112 famílias e mais de 800 crianças. O projeto também realiza ações com entrega de cestas básicas, produtos de higiene, cobertores e apoio emergencial. As campanhas são realizadas mensalmente e, segundo Felipe, contam com prestação de contas pública no perfil do projeto no Instagram, @ajudadobempiracicaba.
“Nós não somos uma ONG. Somos pessoas comuns, de carne e osso, que decidiram ajudar. Desde 2014, atendemos moradores de rua, famílias carentes, mães, idosos, cadeirantes e pessoas em tratamento de doenças”, afirmou. Além de fazer uma doação, a população também pode contribuir compartilhando a campanha nas redes sociais para ampliar o alcance da arrecadação antes do Dia das Crianças.