A Defesa Civil interditou parte do deck do Parque do Mirante, em Piracicaba, na manhã desta sexta-feira (2), após o piso de um dos trechos ceder e abrir um buraco no local. A área foi isolada para impedir o acesso de frequentadores diante do risco de novos danos.
Segundo a Defesa Civil, o rompimento ocorreu no último deck do parque. O órgão informou que o dano está relacionado ao volume de chuvas registrado nas últimas semanas no município.
O trecho permanecerá isolado até que sejam realizados os reparos necessários pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos.
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Projeto de revitalização está em análise
Além da interdição, a Prefeitura de Piracicaba informou que o projeto de revitalização e remodelação do Parque do Mirante já foi concluído. A proposta prevê intervenções no espaço, que é uma área pública de preservação ambiental e paisagística e também possui proteção patrimonial no município.
Antes do início das obras, o projeto precisa passar pela análise dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental.
Entre os órgãos que devem avaliar a proposta estão o Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba), o Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e o Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente).
A análise pelos conselhos é necessária em razão das características históricas, culturais, ambientais e paisagísticas do parque. O objetivo é verificar se as intervenções propostas estão de acordo com as normas de preservação aplicáveis ao espaço.
Obras ainda dependem de aprovação
De acordo com a Prefeitura, a execução da revitalização ainda depende das liberações dos órgãos competentes. Após a conclusão dessa etapa, o município deverá divulgar oficialmente as intervenções previstas e o cronograma para realização dos serviços.
A proposta apresentada pela Administração Municipal inclui medidas voltadas à manutenção do parque, segurança, acessibilidade e utilização do espaço pela população e visitantes.
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