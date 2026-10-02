A Defesa Civil interditou parte do deck do Parque do Mirante, em Piracicaba, na manhã desta sexta-feira (2), após o piso de um dos trechos ceder e abrir um buraco no local. A área foi isolada para impedir o acesso de frequentadores diante do risco de novos danos.

Segundo a Defesa Civil, o rompimento ocorreu no último deck do parque. O órgão informou que o dano está relacionado ao volume de chuvas registrado nas últimas semanas no município.