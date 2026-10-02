O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) da Prefeitura de Piracicaba disponibiliza, a partir de segunda-feira (5), 167 vagas de emprego distribuídas em 59 cargos. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários de até R$ 3.549.

Entre as oportunidades estão 25 vagas para especialista de caixa e negócios, 20 para operador de loja e 10 para ajudante de produção, estas últimas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS.

Também há cinco vagas para cada uma das funções de ajudante de manutenção de coifas industriais, operador de máquina automotiva e fundidor.

A lista inclui ainda oportunidades para auxiliar de laboratório, agente comercial, ajudante de motorista, ajudante de obras, auxiliar de armazém e auxiliar de manutenção predial, entre outras funções.