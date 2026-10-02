O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) da Prefeitura de Piracicaba disponibiliza, a partir de segunda-feira (5), 167 vagas de emprego distribuídas em 59 cargos. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários de até R$ 3.549.
VEJA MAIS :
- São Francisco, santo dos animais, é celebrado neste fim de semana
- OEP e Júlia Simões fazem concerto gratuito em Piracicaba
- Ajuda do Bem busca doações para o Dia das Crianças em Piracicaba
Vagas disponíveis
Entre as oportunidades estão 25 vagas para especialista de caixa e negócios, 20 para operador de loja e 10 para ajudante de produção, estas últimas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS.
Também há cinco vagas para cada uma das funções de ajudante de manutenção de coifas industriais, operador de máquina automotiva e fundidor.
A lista inclui ainda oportunidades para auxiliar de laboratório, agente comercial, ajudante de motorista, ajudante de obras, auxiliar de armazém e auxiliar de manutenção predial, entre outras funções.
Salários chegam a R$ 3,5 mil
Entre as vagas com maiores remunerações está a de operador de máquinas, com salário de R$ 3.549. Também há oportunidade para auxiliar de mecânico, com R$ 3.500, e pedreiro, com remuneração de R$ 3.037,38.
O CAT também oferece oportunidades que não exigem experiência profissional, além de estágio na área de Engenharia Mecânica.
Como consultar as oportunidades
Os interessados podem consultar a relação completa de vagas, requisitos e orientações para candidatura no Painel de Vagas da Prefeitura, disponível no site: piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/.
É recomendado que os candidatos mantenham os dados atualizados e verifiquem os requisitos de cada oportunidade antes de realizar a candidatura.
As vagas permanecem disponíveis enquanto houver limite de encaminhamentos e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a solicitação das empresas contratantes.
Atendimento
O CAT está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.