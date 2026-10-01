A vítima é Davi Oliveira Rufino, de 18 anos, condutor da motocicleta envolvida na ocorrência.

O acidente registrado na tarde de segunda-feira (29), na Avenida Comendador Pedro Morganti, terminou com morte na manhã desta terça-feira (30).

De acordo com informações, Davi trafegava pela Comendador Pedro Morganti quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra uma estrutura metálica às margens da via. A hipótese de que ele possa ter sido fechado por outro veículo também não está descartada e será investigada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o jovem em estado grave à Santa Casa de Piracicaba. Internado, Davi não resistiu à gravidade dos ferimentos e evoluiu a óbito nesta terça-feira (30).

A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. O caso será registrado como morte suspeita / acidente de trânsito com vítima fatal.