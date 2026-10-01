Uma mulher morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta na noite desta quarta-feira (30), na Rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba.
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Segundo informações, a motociclista perdeu o controle e sobre uma grave queda na avenida, provocando múltiplos ferimentos.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e compareceram ao local, mas a morte da motociclista foi constatada pela equipe de atendimento.
Agentes da Eixo e da Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência. As causas do acidente e a dinâmica dos fatos estão sendo apuradas. A pericia esteve no local e liberou o corpo para o transporte ao IML, pela funerária.