01 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FATAL

Mulher morre em acidente motociclístico em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jhennyfer Oliveira
A motociclista morreu no local após o acidente.
A motociclista morreu no local após o acidente.

  Uma mulher morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta na noite desta quarta-feira (30), na Rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo informações, a motociclista perdeu o controle e sobre uma grave queda na avenida, provocando múltiplos ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e compareceram ao local, mas a morte da motociclista foi constatada pela equipe de atendimento.

Agentes da Eixo e da Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência.  As causas do acidente e a dinâmica dos fatos estão sendo apuradas. A pericia esteve no local e liberou o corpo para o transporte ao IML, pela funerária. 

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários