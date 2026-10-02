O saldo mantido por usuários em plataformas de apostas esportivas, conhecidas como bets, caiu R$ 652,6 milhões após a medida que proibiu as apostas de quota fixa no país. O valor passou de aproximadamente R$ 2,1 bilhões para R$ 1,453 bilhão desde 26 de setembro, uma redução de 31%.

Segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (2) pelos ministérios da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública, a movimentação diária das plataformas, que era estimada em mais de R$ 600 milhões antes da medida, foi praticamente interrompida.

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