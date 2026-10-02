O saldo mantido por usuários em plataformas de apostas esportivas, conhecidas como bets, caiu R$ 652,6 milhões após a medida que proibiu as apostas de quota fixa no país. O valor passou de aproximadamente R$ 2,1 bilhões para R$ 1,453 bilhão desde 26 de setembro, uma redução de 31%.
Segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (2) pelos ministérios da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública, a movimentação diária das plataformas, que era estimada em mais de R$ 600 milhões antes da medida, foi praticamente interrompida.
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Milhões ainda estão nas plataformas
Mesmo com a redução, cerca de R$ 1,453 bilhão ainda permanece nas contas de apostadores. Os valores estão distribuídos entre contas vinculadas a 28,65 milhões de CPFs.
O governo orienta os usuários a solicitarem o saque até as 23h59 de segunda-feira (5), último dia de funcionamento dos sites e aplicativos das empresas abrangidas pela medida.
Contas com mais de R$ 500 mil serão analisadas
A fiscalização também identificou 48 contas com saldo superior a R$ 500 mil. De acordo com o Ministério da Fazenda, esses casos passarão por análise individual e poderão ser encaminhados para investigação caso sejam encontrados indícios de irregularidades.
Entre 25 de setembro e 1º de outubro, 10.435 sites ilegais de apostas foram encaminhados para bloqueio pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O número se soma a aproximadamente 78 mil sites que já haviam sido derrubados anteriormente.
Prazo para devolução dos valores
As empresas deverão informar aos bancos, entre os dias 7 e 8 de outubro, os saldos remanescentes de cada apostador. A devolução dos valores está prevista para ocorrer entre 9 e 14 de outubro.
Caso os recursos não sejam devolvidos nesse período, os valores serão transferidos para a Caixa Econômica Federal, que ficará responsável pela restituição aos titulares das contas.