A Justiça Eleitoral entrou na reta final dos preparativos para o primeiro turno das Eleições 2026, que será realizado neste domingo (4). As urnas eletrônicas passam pelos últimos procedimentos antes de serem encaminhadas às seções eleitorais de todo o país.
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Preparação dos equipamentos
Entre as etapas realizadas pela Justiça Eleitoral estão a geração de mídias, a carga dos sistemas, testes e a lacração das urnas. Os equipamentos são preparados de acordo com a seção eleitoral em que serão utilizados.
Após os procedimentos técnicos, começa a operação de distribuição das urnas. O trabalho é coordenado pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que organizam a logística para que os equipamentos cheguem aos locais de votação.
Distribuição exige operação logística
A distribuição envolve milhares de locais de votação espalhados pelo país, incluindo áreas urbanas, comunidades rurais e regiões de difícil acesso.
A chegada de cada urna à respectiva seção faz parte de uma operação logística que envolve o controle da movimentação dos equipamentos até o momento da votação. Os tribunais eleitorais não divulgam publicamente o cronograma detalhado de entrega de cada urna aos locais de votação.
Urnas passam por controle antes da votação
A preparação dos equipamentos ocorre dentro de um conjunto de procedimentos técnicos e de segurança estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Cada urna recebe os sistemas e dados correspondentes à seção onde será utilizada.
Com a conclusão dessas etapas, os equipamentos ficam prontos para serem utilizados no primeiro turno.
Eleitores vão às urnas neste domingo
O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4). Os eleitores escolherão representantes para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Até o dia da votação, a Justiça Eleitoral segue com os trabalhos de preparação e distribuição das urnas para garantir que os equipamentos estejam disponíveis nas seções eleitorais.