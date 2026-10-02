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URNAS ELETRÔNICAS

Preparação das urnas entra na reta final para as eleições; VEJA

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Joédson Alves/Agência Brasil
Urnas eletrônicas passam pelos últimos preparativos antes do primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4).
Urnas eletrônicas passam pelos últimos preparativos antes do primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4).

A Justiça Eleitoral entrou na reta final dos preparativos para o primeiro turno das Eleições 2026, que será realizado neste domingo (4). As urnas eletrônicas passam pelos últimos procedimentos antes de serem encaminhadas às seções eleitorais de todo o país.

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Preparação dos equipamentos

Entre as etapas realizadas pela Justiça Eleitoral estão a geração de mídias, a carga dos sistemas, testes e a lacração das urnas. Os equipamentos são preparados de acordo com a seção eleitoral em que serão utilizados.

Após os procedimentos técnicos, começa a operação de distribuição das urnas. O trabalho é coordenado pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que organizam a logística para que os equipamentos cheguem aos locais de votação.

Distribuição exige operação logística

A distribuição envolve milhares de locais de votação espalhados pelo país, incluindo áreas urbanas, comunidades rurais e regiões de difícil acesso.

A chegada de cada urna à respectiva seção faz parte de uma operação logística que envolve o controle da movimentação dos equipamentos até o momento da votação. Os tribunais eleitorais não divulgam publicamente o cronograma detalhado de entrega de cada urna aos locais de votação.

Urnas passam por controle antes da votação

A preparação dos equipamentos ocorre dentro de um conjunto de procedimentos técnicos e de segurança estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Cada urna recebe os sistemas e dados correspondentes à seção onde será utilizada.

Com a conclusão dessas etapas, os equipamentos ficam prontos para serem utilizados no primeiro turno.

Eleitores vão às urnas neste domingo

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4). Os eleitores escolherão representantes para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Até o dia da votação, a Justiça Eleitoral segue com os trabalhos de preparação e distribuição das urnas para garantir que os equipamentos estejam disponíveis nas seções eleitorais.

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