A Justiça Eleitoral entrou na reta final dos preparativos para o primeiro turno das Eleições 2026, que será realizado neste domingo (4). As urnas eletrônicas passam pelos últimos procedimentos antes de serem encaminhadas às seções eleitorais de todo o país.

Entre as etapas realizadas pela Justiça Eleitoral estão a geração de mídias, a carga dos sistemas, testes e a lacração das urnas. Os equipamentos são preparados de acordo com a seção eleitoral em que serão utilizados.

Após os procedimentos técnicos, começa a operação de distribuição das urnas. O trabalho é coordenado pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que organizam a logística para que os equipamentos cheguem aos locais de votação.

Distribuição exige operação logística