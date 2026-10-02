Entre os espaços de lazer, o Paraíso da Criança funciona das 9h às 16h, enquanto o Zoológico Municipal estará fechado. O Parque da Rua do Porto abre das 6h às 21h30; o Parque do Piracicamirim, das 6h às 21h; o Parque do Monte Líbano, das 6h às 21h; o Parque do Engenho Central, das 6h às 22h; e a Estação da Paulista, das 5h às 22h. O Museu da Água funcionará das 9h às 17h, enquanto o Aquário estará fechado. Na área cultural, o Salão de Humor estará aberto das 10h às 18h. A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto funcionará para evento a partir das 15h, e o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) abre das 13h às 17h. Pinacoteca, Casa do Povoador, Museu Prudente de Moraes e os teatros Dr. Losso Netto e Erotídes de Campos estarão fechados.

Na área de turismo, o Elevador Turístico Alto do Mirante estará fechado para manutenção. O Pedalinho e o Trenzinho funcionarão das 10h às 18h; o passeio de barco, das 9h às 18h; a Feira de Artesanato da Rua do Porto, das 10h às 17h; a Casa do Artesão do Engenho Central, das 10h às 17h; e o Complexo Gastronômico da Rua do Porto, das 10h30 às 18h. Na assistência social, os Cras, Creas, Centro Pop e Cadastro Único estarão fechados. O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) funcionará das 9h às 18h.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Guarda Civil pelo 153, a Defesa Civil pelo 199, a Polícia Militar pelo 190, a Polícia Civil pelo 197, o Corpo de Bombeiros pelo 193, a Polícia Rodoviária pelo (19) 3424-2872 e a CPFL pelo 0800-0101010. Os serviços funcionam 24 horas.