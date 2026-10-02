Piracicaba terá mudanças no funcionamento de serviços neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições. Repartições públicas, bancos e parte dos equipamentos municipais estarão fechados, enquanto serviços de emergência, espaços de lazer e alguns pontos de comércio funcionarão normalmente ou em horários especiais.
O transporte público será gratuito para todos os usuários durante todo o domingo. Os ônibus começarão a circular às 4h40 e seguirão até 0h10 de segunda-feira (5), com todas as linhas operando normalmente e horários de dias úteis. A loja da Pira Mobilidade estará fechada. Na saúde, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) funcionarão 24 horas. O Samu atenderá normalmente pelo telefone 192. Já as UBSs e USFs estarão fechadas.
A Prefeitura, a Câmara Municipal, o Ipasp e os Poupatempos Municipal e Estadual não terão expediente. A coleta de lixo domiciliar também não é realizada aos domingos. No comércio, as lojas estarão fechadas, enquanto os supermercados funcionarão de acordo com escala própria. No Shopping Piracicaba, lojas e quiosques abrem das 14h às 20h, e a praça de alimentação e lazer funciona das 11h às 22h.
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Mercados, parques e atrações
Os varejões municipais do Parque dos Sabiás, Mario Dedini, Raposo Tavares e Cecap/Eldorado, além da Feira do Matão, funcionarão das 6h às 11h. O Mercado Municipal estará aberto das 6h às 12h.
Entre os espaços de lazer, o Paraíso da Criança funciona das 9h às 16h, enquanto o Zoológico Municipal estará fechado. O Parque da Rua do Porto abre das 6h às 21h30; o Parque do Piracicamirim, das 6h às 21h; o Parque do Monte Líbano, das 6h às 21h; o Parque do Engenho Central, das 6h às 22h; e a Estação da Paulista, das 5h às 22h. O Museu da Água funcionará das 9h às 17h, enquanto o Aquário estará fechado. Na área cultural, o Salão de Humor estará aberto das 10h às 18h. A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto funcionará para evento a partir das 15h, e o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) abre das 13h às 17h. Pinacoteca, Casa do Povoador, Museu Prudente de Moraes e os teatros Dr. Losso Netto e Erotídes de Campos estarão fechados.
Na área de turismo, o Elevador Turístico Alto do Mirante estará fechado para manutenção. O Pedalinho e o Trenzinho funcionarão das 10h às 18h; o passeio de barco, das 9h às 18h; a Feira de Artesanato da Rua do Porto, das 10h às 17h; a Casa do Artesão do Engenho Central, das 10h às 17h; e o Complexo Gastronômico da Rua do Porto, das 10h30 às 18h. Na assistência social, os Cras, Creas, Centro Pop e Cadastro Único estarão fechados. O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) funcionará das 9h às 18h.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Guarda Civil pelo 153, a Defesa Civil pelo 199, a Polícia Militar pelo 190, a Polícia Civil pelo 197, o Corpo de Bombeiros pelo 193, a Polícia Rodoviária pelo (19) 3424-2872 e a CPFL pelo 0800-0101010. Os serviços funcionam 24 horas.
A programação está sujeita a alterações.