A campanha eleitoral para o primeiro turno das Eleições 2026 chega ao fim nas ruas neste sábado (3), véspera da votação. De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), candidatas, candidatos, partidos, federações e coligações poderão realizar atividades de propaganda eleitoral até as 22h.
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Até esse horário, ainda estão permitidas a distribuição de material gráfico, como santinhos e outros impressos, além da realização de caminhadas, carreatas e passeatas. As atividades podem ocorrer acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio, conforme as regras da legislação eleitoral.
A data marca o último momento para esse tipo de mobilização antes do primeiro turno, que será realizado no domingo (4). Depois das 22h de sábado, essas atividades de campanha nas ruas não poderão mais ser promovidas para o primeiro turno.
Propaganda sonora
Também neste sábado, até as 22h, candidatas, candidatos, partidos, federações e coligações podem utilizar alto-falantes ou amplificadores de som, desde que respeitadas as regras de distância estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
Os equipamentos devem ficar a pelo menos 200 metros de sedes dos Poderes Executivo e Legislativo, tribunais, quartéis e outros estabelecimentos militares, hospitais e casas de saúde, além de escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando estiverem em funcionamento.
Já os comícios e o uso de aparelhagem de sonorização fixa tiveram como último dia 1º de outubro. A propaganda eleitoral paga em jornais e revistas, por sua vez, pode ser veiculada até esta sexta-feira (2), dentro das regras estabelecidas pelo TSE.
Primeiro turno
A votação do primeiro turno acontece neste domingo (4), quando os eleitores escolherão representantes para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Caso haja segundo turno, novas regras e prazos de propaganda eleitoral serão aplicados. Segundo o calendário do TSE, a distribuição de material gráfico e as caminhadas, carreatas e passeatas poderão ser retomadas após o prazo legal posterior ao primeiro turno e seguirão até as 22h de 24 de outubro.