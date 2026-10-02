A campanha eleitoral para o primeiro turno das Eleições 2026 chega ao fim nas ruas neste sábado (3), véspera da votação. De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), candidatas, candidatos, partidos, federações e coligações poderão realizar atividades de propaganda eleitoral até as 22h.

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Até esse horário, ainda estão permitidas a distribuição de material gráfico, como santinhos e outros impressos, além da realização de caminhadas, carreatas e passeatas. As atividades podem ocorrer acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio, conforme as regras da legislação eleitoral.