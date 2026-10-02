Na reta final antes do primeiro turno das eleições, uma campanha realizada em Piracicaba reuniu 24 candidatos a deputado estadual e federal que se apresentam publicamente como vinculados ao município. A lista tem 13 nomes que disputam uma vaga de deputado federal e 11 candidatos a deputado estadual.
A iniciativa “Eleições 2026: Escolha Quem é de Piracicaba” é realizada pela Acipi, Coplacana, Pecege e Simespi e tem como proposta apresentar ao eleitor, de forma objetiva, os candidatos que se identificam com a cidade antes da votação deste domingo (4).
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Quem são os candidatos
Para deputado estadual, a relação, em ordem alfabética, reúne Alex Madureira, André Bandeira, Claudia Bueno, Delegada Olívia Fonseca, Dr. Paulo Serra, Josef Borges, Paty Chiarini, Paulo Camolesi, Professora Bebel, Renan Paes e Wagner Oliveira, o Wagnão.
Na disputa para deputado federal, aparecem Barjas Negri, Érica Gorga, Estela Piza Rossi, Everton Santos, Luis Bena, Marcelo Carteiro, Nancy Thame, Paulo Campos, Rai de Almeida, Rodrigo Spada, Sargento Germano, Sérgio Pacheco e Vanessa Botam.
A campanha ressalta que não existe, nos sistemas oficiais da Justiça Eleitoral, um critério técnico específico para classificar candidatos como vinculados a determinado município. Por isso, a relação considera a maneira como os próprios candidatos se apresentam publicamente em relação a Piracicaba.
Campanha alcançou 93% do eleitorado
As ações foram realizadas ao longo de agosto e setembro e, segundo o balanço divulgado pelas entidades, alcançaram 93% do eleitorado apto de Piracicaba. Nas redes sociais, a campanha registrou mais de 300 mil pessoas alcançadas, 450 mil impressões, 10 mil curtidas e 1,5 mil comentários. Também foram veiculados 1 mil spots de rádio em emissoras locais, além de mensagens em carro de som em diferentes regiões da cidade. A mobilização resultou ainda na publicação de matérias jornalísticas em 25 veículos de comunicação, entre jornais, portais, rádio, televisão e canais digitais.
O movimento contou também com entrevistas semanais dos porta-vozes das quatro entidades realizadoras. Materiais impressos foram compartilhados com a Diocese de Piracicaba para divulgação nas igrejas. Para o presidente da Acipi, Mauricio Benato, a campanha é a maior já realizada pela entidade dentro do movimento em defesa da representação de candidatos locais. Segundo ele, um dos diferenciais foi a união entre as quatro realizadoras, que participaram em igualdade na discussão e definição das ações.
“Um dos principais fatores foi a união entre as quatro realizadoras, com todas as entidades participando em igualdade na discussão e na definição das ações. Também conseguimos mobilizar outras 17 instituições apoiadoras”, afirmou. Benato também destacou o desafio de estimular a participação do eleitor e a discussão sobre a representação política do município.
“O grande desafio foi conscientizar sobre uma realidade na qual aproximadamente um terço do eleitorado não comparece às urnas, outro terço vota em candidatos de fora e outro terço escolhe candidatos de Piracicaba. Sem pedir voto para nenhum candidato, buscamos propor uma reflexão sobre os ganhos da representação local para a cidade, que vão além de recursos e envolvem também a representatividade de Piracicaba”, disse.
Entidades defendem acompanhamento dos eleitos
A proposta de uma construção coletiva e de longo prazo também é destacada por João Paulo Felix dos Santos, diretor administrativo do Conselho de Administração da Coplacana. “O movimento mostrou a força da cooperação em torno do bem comum. É uma campanha com um propósito claro de desenvolvimento, infraestrutura e bem-estar para Piracicaba. Como entidades, representamos famílias, trabalhadores e temos responsabilidade na construção de condições para o desenvolvimento das atuais e das próximas gerações”, afirmou.
Daniel Sonoda, CEO do Pecege, destacou a representação política como uma ferramenta de articulação entre o município e outras esferas do poder público. “O que nos une é o compromisso com Piracicaba, uma cidade onde vivemos e trabalhamos. A campanha nos mobilizou para engajar e conscientizar a população sobre a importância da representação. Os representantes eleitos também podem fazer a interlocução com diferentes secretarias e ministérios, aproximando o município de oportunidades e programas”, disse.
Para o presidente do Simespi, Paulo Estevam de Camargo, a participação do eleitor não termina com o voto. Ele afirma que ainda há interesse da população em conhecer os candidatos e acompanhar a vida política. “Ainda percebemos muitas pessoas interessadas em conhecer os candidatos e participar da vida política. Esse é o propósito do movimento: estimular o eleitor a analisar quem são os candidatos e acompanhar a atuação dos representantes. Todo voto é importante”, afirmou.
A campanha “Eleições 2026: Escolha Quem é de Piracicaba” é realizada pela Acipi, Coplacana, Pecege e Simespi, com apoio da Afocapi, CDL, Ciesp, Diocese de Piracicaba, HFC, OAB Piracicaba, Sincomércio, Sincop, Sindirpi e Uniodonto Piracicaba. Também participam como mídias parceiras Danilo Favarim, Folha de Piracicaba, Jornal de Piracicaba, O Democrata, O Regional, Piracast, Piranot, Rádio Difusora FM, Rádio Jovem Pan News FM, Rádio Piracicaba, TV Metropolitana, TV Região Piracicaba Agora, Via Piracicaba e Viletim.