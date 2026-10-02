As ações foram realizadas ao longo de agosto e setembro e, segundo o balanço divulgado pelas entidades, alcançaram 93% do eleitorado apto de Piracicaba. Nas redes sociais, a campanha registrou mais de 300 mil pessoas alcançadas, 450 mil impressões, 10 mil curtidas e 1,5 mil comentários. Também foram veiculados 1 mil spots de rádio em emissoras locais, além de mensagens em carro de som em diferentes regiões da cidade. A mobilização resultou ainda na publicação de matérias jornalísticas em 25 veículos de comunicação, entre jornais, portais, rádio, televisão e canais digitais.

O movimento contou também com entrevistas semanais dos porta-vozes das quatro entidades realizadoras. Materiais impressos foram compartilhados com a Diocese de Piracicaba para divulgação nas igrejas. Para o presidente da Acipi, Mauricio Benato, a campanha é a maior já realizada pela entidade dentro do movimento em defesa da representação de candidatos locais. Segundo ele, um dos diferenciais foi a união entre as quatro realizadoras, que participaram em igualdade na discussão e definição das ações.

“Um dos principais fatores foi a união entre as quatro realizadoras, com todas as entidades participando em igualdade na discussão e na definição das ações. Também conseguimos mobilizar outras 17 instituições apoiadoras”, afirmou. Benato também destacou o desafio de estimular a participação do eleitor e a discussão sobre a representação política do município.