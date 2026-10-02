O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) afirmou nesta sexta-feira (2) que sua equipe avalia apresentar um mandado de segurança para tentar adiar em uma semana o primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4). A declaração foi feita durante um ato em Brasília, após o cancelamento do debate presidencial que seria realizado pela TV Globo na noite de quinta-feira (1º).
Segundo Cury, o cancelamento prejudicou sua campanha porque retirou dos candidatos uma oportunidade de apresentar propostas aos eleitores. O presidenciável também citou uma pesquisa do Instituto Eurásia, segundo a qual 40% dos eleitores o conhecem, e avaliou que a participação no debate poderia ampliar sua exposição antes da votação.
O candidato esteve em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira e tentou uma reunião com o presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Durante a manifestação, Cury relacionou sua insatisfação às decisões judiciais que alteraram as condições inicialmente previstas para o debate da Globo.
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Debate foi cancelado na véspera da eleição
O debate da TV Globo foi cancelado na noite de quinta-feira depois de mudanças judiciais nas regras do encontro e da desistência de candidatos. A emissora recebeu decisões relacionadas à presença de candidatos e ao tratamento dado à ausência de Lula, além de ter de lidar com a desistência de Flávio Bolsonaro horas antes do programa.
A Globo informou que as decisões tomadas perto do horário previsto para o debate alteraram regras que haviam sido previamente acordadas com os partidos e provocaram insegurança jurídica. Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Romeu Zema estavam na emissora quando o cancelamento foi anunciado, segundo informações divulgadas após o episódio.
A possibilidade de adiar a eleição, porém, permanece como uma iniciativa mencionada pelo próprio candidato e não representa mudança na data oficial da votação. O primeiro turno continua previsto para este domingo, 4 de outubro, enquanto a eventual apresentação de uma medida judicial depende da decisão da campanha. Uma reportagem publicada nesta sexta-feira informou posteriormente que a declaração sobre o mandado de segurança teria sido um desabafo e que a ação não seria protocolada.