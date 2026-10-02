O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) afirmou nesta sexta-feira (2) que sua equipe avalia apresentar um mandado de segurança para tentar adiar em uma semana o primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4). A declaração foi feita durante um ato em Brasília, após o cancelamento do debate presidencial que seria realizado pela TV Globo na noite de quinta-feira (1º).

Segundo Cury, o cancelamento prejudicou sua campanha porque retirou dos candidatos uma oportunidade de apresentar propostas aos eleitores. O presidenciável também citou uma pesquisa do Instituto Eurásia, segundo a qual 40% dos eleitores o conhecem, e avaliou que a participação no debate poderia ampliar sua exposição antes da votação.