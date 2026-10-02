O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o governo discute com o Banco Central a possibilidade de impedir que uma mesma pessoa tenha mais de um cartão de crédito. A proposta busca conter o avanço das dívidas das famílias em meio ao aumento do uso do crédito rotativo, modalidade acionada quando o consumidor não paga o valor integral da fatura até o vencimento.

Segundo dados do Banco Central, as concessões de crédito rotativo alcançaram R$ 311 bilhões de janeiro a agosto de 2026. No mesmo intervalo de 2025, o total havia sido de R$ 266 bilhões. O resultado parcial deste ano já representa uma parcela expressiva dos R$ 403 bilhões registrados durante todo o ano passado.

O cenário preocupa porque o rotativo está entre as modalidades de crédito com juros mais elevados do país. Em agosto, a taxa média chegou a 444,9% ao ano, conforme as estatísticas do Banco Central.

Lula discute restrição a cartões de crédito