Com o primeiro turno das Eleições 2026 marcado para o próximo domingo (4), eleitoras e eleitores podem consultar antecipadamente o endereço do local onde deverão votar. A informação está disponível pelo aplicativo e-Título e pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A consulta permite verificar o endereço, a zona e a seção eleitoral. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor faça a verificação antes do dia da votação, principalmente porque alguns locais podem ter sido alterados.
VEJA MAIS :
Como consultar pelo e-Título
O e-Título é o aplicativo oficial da Justiça Eleitoral e está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.
Depois de acessar o aplicativo, o eleitor deve procurar a opção “Onde votar”. Na tela, serão exibidos os dados do local de votação, incluindo endereço, zona e seção. O aplicativo também permite consultar uma rota para chegar ao endereço.
Consulta pelo site do TSE
Quem preferir fazer a consulta pelo computador ou pelo navegador do celular pode utilizar o Autoatendimento Eleitoral – Título Net, no portal do TSE.
No sistema, é necessário acessar “Consultas” e depois selecionar “Onde votar”. A pesquisa pode ser feita com informações como nome, CPF ou número do título eleitoral, além da data de nascimento e do nome da mãe.
Atenção para mudanças
A conferência antecipada é especialmente importante para quem solicitou transferência temporária de seção ou teve a zona eleitoral alterada pelo Tribunal Regional Eleitoral.
A Justiça Eleitoral informa que a consulta atualizada está disponível desde 1º de setembro e inclui eleitores que tiveram transferência temporária autorizada dentro dos prazos previstos para as eleições.
Quando será a votação?
O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado no próximo domingo (4 de outubro), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Caso haja segundo turno, a votação está prevista para 25 de outubro.
Antes de sair de casa, o eleitor pode conferir o endereço da seção, a zona eleitoral e os documentos necessários para a identificação. A consulta antecipada ajuda a evitar deslocamentos para o endereço errado e outros imprevistos no dia da votação.