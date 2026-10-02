Com o primeiro turno das Eleições 2026 marcado para o próximo domingo (4), eleitoras e eleitores podem consultar antecipadamente o endereço do local onde deverão votar. A informação está disponível pelo aplicativo e-Título e pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A consulta permite verificar o endereço, a zona e a seção eleitoral. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor faça a verificação antes do dia da votação, principalmente porque alguns locais podem ter sido alterados.

VEJA MAIS :