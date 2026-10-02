02 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Confira seu local de votação antes das eleições deste domingo

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Eleitores já podem consultar o endereço, a zona e a seção eleitoral para o primeiro turno das Eleições 2026, no próximo domingo (4), pelo e-Título ou pelo site do TSE.
Eleitores já podem consultar o endereço, a zona e a seção eleitoral para o primeiro turno das Eleições 2026, no próximo domingo (4), pelo e-Título ou pelo site do TSE.

Com o primeiro turno das Eleições 2026 marcado para o próximo domingo (4), eleitoras e eleitores podem consultar antecipadamente o endereço do local onde deverão votar. A informação está disponível pelo aplicativo e-Título e pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A consulta permite verificar o endereço, a zona e a seção eleitoral. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor faça a verificação antes do dia da votação, principalmente porque alguns locais podem ter sido alterados.

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Como consultar pelo e-Título

O e-Título é o aplicativo oficial da Justiça Eleitoral e está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.

Depois de acessar o aplicativo, o eleitor deve procurar a opção “Onde votar”. Na tela, serão exibidos os dados do local de votação, incluindo endereço, zona e seção. O aplicativo também permite consultar uma rota para chegar ao endereço.

Consulta pelo site do TSE

Quem preferir fazer a consulta pelo computador ou pelo navegador do celular pode utilizar o Autoatendimento Eleitoral – Título Net, no portal do TSE.

No sistema, é necessário acessar “Consultas” e depois selecionar “Onde votar”. A pesquisa pode ser feita com informações como nome, CPF ou número do título eleitoral, além da data de nascimento e do nome da mãe.

Atenção para mudanças

A conferência antecipada é especialmente importante para quem solicitou transferência temporária de seção ou teve a zona eleitoral alterada pelo Tribunal Regional Eleitoral.

A Justiça Eleitoral informa que a consulta atualizada está disponível desde 1º de setembro e inclui eleitores que tiveram transferência temporária autorizada dentro dos prazos previstos para as eleições.

Quando será a votação?

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado no próximo domingo (4 de outubro), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Caso haja segundo turno, a votação está prevista para 25 de outubro.

Antes de sair de casa, o eleitor pode conferir o endereço da seção, a zona eleitoral e os documentos necessários para a identificação. A consulta antecipada ajuda a evitar deslocamentos para o endereço errado e outros imprevistos no dia da votação.

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