As ações da Nvidia atingiram uma nova máxima histórica nesta sexta-feira (2), impulsionadas pelo entusiasmo dos investidores com o avanço da inteligência artificial. A valorização levou a fabricante de chips a se aproximar de uma marca inédita: US$ 6 trilhões em valor de mercado.

Os papéis da companhia chegaram a subir cerca de 2,9% durante o pregão, retomando um patamar que não era alcançado desde maio. Com a alta, o valor de mercado da Nvidia ficou próximo de US$ 5,7 trilhões, deixando a empresa a menos de US$ 300 bilhões da marca de US$ 6 trilhões.

O movimento ocorre em um momento de forte demanda por infraestrutura para inteligência artificial. O mercado acompanha de perto o crescimento de novos agentes de IA, entre eles o Muse, desenvolvido pela Meta, que aumentou o interesse dos investidores por empresas responsáveis pelos chips e equipamentos necessários para executar essas tecnologias.

O que está por trás da alta da Nvidia?