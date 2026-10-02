As ações da Nvidia atingiram uma nova máxima histórica nesta sexta-feira (2), impulsionadas pelo entusiasmo dos investidores com o avanço da inteligência artificial. A valorização levou a fabricante de chips a se aproximar de uma marca inédita: US$ 6 trilhões em valor de mercado.
Os papéis da companhia chegaram a subir cerca de 2,9% durante o pregão, retomando um patamar que não era alcançado desde maio. Com a alta, o valor de mercado da Nvidia ficou próximo de US$ 5,7 trilhões, deixando a empresa a menos de US$ 300 bilhões da marca de US$ 6 trilhões.
O movimento ocorre em um momento de forte demanda por infraestrutura para inteligência artificial. O mercado acompanha de perto o crescimento de novos agentes de IA, entre eles o Muse, desenvolvido pela Meta, que aumentou o interesse dos investidores por empresas responsáveis pelos chips e equipamentos necessários para executar essas tecnologias.
O que está por trás da alta da Nvidia?
A Nvidia se tornou uma das principais empresas beneficiadas pelo avanço da inteligência artificial. Seus processadores são utilizados na criação e no treinamento de modelos de IA, além de serem empregados em sistemas responsáveis pela execução dessas ferramentas.
O avanço dos chamados agentes de inteligência artificial ampliou a expectativa de crescimento da demanda por capacidade computacional. O lançamento do Muse pela Meta, em setembro, ajudou a reforçar essa percepção entre investidores, especialmente em relação à necessidade de novos data centers e chips de alto desempenho.
A Nvidia também anunciou recentemente um aumento de US$ 150 bilhões em seu programa de recompra de ações, levando a autorização total para US$ 235 bilhões até o ano fiscal de 2028. A medida ocorreu em meio à recuperação das ações após um período de queda que havia reduzido significativamente o valor de mercado da companhia.
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Quanto vale a Nvidia?
Com a cotação registrada nesta sexta-feira, a Nvidia alcançou aproximadamente US$ 5,7 trilhões em valor de mercado. A empresa permanece como a companhia aberta de maior valor no mercado acionário americano.
A cotação também representa uma forte valorização ao longo de 2026. Segundo dados de mercado, as ações acumulavam alta de aproximadamente 27% no ano até o início de outubro.
A marca de US$ 6 trilhões ainda não havia sido alcançada pela empresa. Para chegar a esse patamar, a Nvidia precisaria acrescentar algumas centenas de bilhões de dólares ao seu valor de mercado.
Nvidia também cresce com resultados da inteligência artificial
O desempenho das ações está relacionado ao crescimento dos negócios ligados à inteligência artificial. A companhia fornece processadores utilizados por grandes empresas de tecnologia e por empresas responsáveis pela construção de sistemas de computação em larga escala.
Entre os clientes da Nvidia estão companhias como Microsoft, Google, Amazon e Meta. Os chips da fabricante são empregados principalmente em data centers e sistemas voltados ao processamento de inteligência artificial.
A empresa também atua no mercado de placas gráficas para computadores pessoais, segmento que ajudou a consolidar a marca entre consumidores e jogadores de videogame.
Quais chips a Nvidia fabrica?
Entre os produtos mais conhecidos da companhia estão as unidades de processamento gráfico, conhecidas pela sigla GPU. Esses componentes são capazes de realizar grandes quantidades de cálculos simultaneamente e, por isso, passaram a ser fundamentais para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial.
A Nvidia desenvolveu famílias de chips como H100 e A100, utilizadas em data centers e sistemas de IA. A empresa também avançou para a arquitetura Blackwell, criada para oferecer maior capacidade de processamento e eficiência em aplicações de inteligência artificial.
A companhia, porém, não concentra toda a produção física dos chips em fábricas próprias. O projeto e a arquitetura são desenvolvidos pela Nvidia, enquanto a fabricação é realizada principalmente por empresas especializadas em semicondutores.
Onde os chips da Nvidia são fabricados?
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) é uma das principais responsáveis pela fabricação dos chips projetados pela Nvidia. A empresa taiwanesa é uma das maiores fabricantes de semicondutores do mundo.
A cadeia de produção, no entanto, envolve uma série de fornecedores e fabricantes de componentes. A construção de servidores e sistemas de inteligência artificial depende de uma extensa rede de empresas especializadas em memória, energia, refrigeração, placas, componentes eletrônicos e outros equipamentos.
Esse modelo permite que a Nvidia concentre seus esforços no desenvolvimento dos processadores, arquitetura de sistemas e softwares utilizados para aproveitar a capacidade dos chips.
Por que a Nvidia é tão importante para a inteligência artificial?
O treinamento e a operação de grandes modelos de inteligência artificial exigem enorme capacidade computacional. As GPUs da Nvidia são utilizadas justamente para realizar os cálculos necessários para essas tarefas.
A expansão de ferramentas como assistentes virtuais e agentes capazes de executar tarefas de forma autônoma aumenta a necessidade de infraestrutura. Isso ajuda a explicar por que o desempenho de empresas de inteligência artificial passou a ter impacto direto sobre fabricantes de semicondutores.
O novo recorde das ações da Nvidia ocorre, portanto, em meio a uma disputa cada vez maior pelo desenvolvimento e pela infraestrutura necessária para a próxima geração de inteligência artificial. Ao se aproximar dos US$ 6 trilhões em valor de mercado, a companhia volta a colocar o setor de chips no centro da atenção dos mercados financeiros.