Uma mudança no sistema utilizado pela Justiça para localizar dinheiro e outros ativos financeiros pode tornar mais rápidos os bloqueios de valores de pessoas e empresas que respondem a processos de cobrança. O novo modelo do Sisbajud, ferramenta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aumenta a frequência de envio das ordens às instituições financeiras e prevê mecanismos para prolongar a busca por recursos.

Nubank, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e XP Investimentos participam da primeira etapa de implantação. A proposta é acompanhar o funcionamento das novas ferramentas antes da expansão para outras instituições. Entre os pontos avaliados estão o tempo de processamento das ordens, eventuais falhas técnicas e a quantidade de solicitações que permanecem pendentes.

Apesar do impacto da mudança, a existência de uma dívida não permite que o banco bloqueie sozinho o dinheiro do cliente. O procedimento depende de uma determinação judicial dentro de um processo. É a partir dessa ordem que o Sisbajud comunica as instituições financeiras para localizar e, quando determinado pelo magistrado, tornar indisponíveis os valores encontrados.