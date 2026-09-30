A sequência de temperaturas elevadas registrada em Piracicaba nos últimos dias deve chegar ao fim nesta quarta-feira (30). A previsão indica máxima de 33°C para o município, mas uma mudança nas condições do tempo deve provocar queda nas temperaturas a partir de quinta-feira (1º).

Na terça-feira (29), a máxima chegou a 35°C. Para os próximos dias, a previsão aponta redução gradual nos termômetros. Na quinta-feira, a temperatura máxima deve ficar em 27°C, enquanto na sexta-feira (2) pode chegar a 24°C.

Com isso, a diferença entre a máxima registrada nesta terça-feira e a prevista para sexta-feira chega a 11°C em apenas três dias.