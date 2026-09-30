A sequência de temperaturas elevadas registrada em Piracicaba nos últimos dias deve chegar ao fim nesta quarta-feira (30). A previsão indica máxima de 33°C para o município, mas uma mudança nas condições do tempo deve provocar queda nas temperaturas a partir de quinta-feira (1º).
Na terça-feira (29), a máxima chegou a 35°C. Para os próximos dias, a previsão aponta redução gradual nos termômetros. Na quinta-feira, a temperatura máxima deve ficar em 27°C, enquanto na sexta-feira (2) pode chegar a 24°C.
Com isso, a diferença entre a máxima registrada nesta terça-feira e a prevista para sexta-feira chega a 11°C em apenas três dias.
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Mudança no tempo deve trazer chuva
A redução das temperaturas deve ocorrer acompanhada de aumento da instabilidade. Há possibilidade de chuva já nesta quarta-feira, enquanto as chances de precipitação devem aumentar na quinta-feira.
A previsão também aponta continuidade das condições de instabilidade durante o fim de semana. A ocorrência de chuva pode contribuir para a redução das temperaturas e para a manutenção do cenário diferente do observado durante a sequência de dias quentes.
Para esta quarta-feira, além da máxima de 33°C, a presença de instabilidade pode provocar variações nas condições do tempo ao longo do dia. A partir de quinta-feira, a previsão passa a indicar temperaturas mais baixas.
Temperaturas ficam mais amenas em outubro
Os primeiros dias de outubro devem registrar máximas inferiores às observadas durante a onda de calor. A previsão indica temperaturas predominantemente entre 24°C e 28°C ao longo dos próximos dias.
A mudança representa uma diferença em relação às máximas registradas nesta semana, quando os termômetros chegaram à faixa dos 35°C em Piracicaba.
A tendência é de que o início de outubro tenha temperaturas mais próximas da faixa dos 20°C, principalmente durante os períodos de maior nebulosidade e chuva.
Veja a previsão dos próximos dias
- Quarta-feira (30): máxima de 33°C, com possibilidade de chuva;
- Quinta-feira (1º): máxima prevista de 27°C, com aumento da possibilidade de chuva;
- Sexta-feira (2): máxima de 24°C, com tempo instável;
- Fim de semana: previsão de continuidade da instabilidade e temperaturas mais baixas.
A mudança no tempo encerra a sequência de calor registrada em Piracicaba e marca o início de um período com temperaturas mais amenas na cidade.