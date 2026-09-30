Lanchonetes, bares, restaurantes, padarias e outros estabelecimentos de alimentação de Piracicaba terão de mudar a forma como oferecem ketchup, mostarda, maionese e outros condimentos aos clientes. A partir deste domingo (4), entra em vigor em todo o Estado de São Paulo uma determinação da Vigilância Sanitária que exige que esses produtos sejam disponibilizados em embalagens individuais de uso único.

A mudança foi estabelecida pela Portaria CVS nº 3, publicada no Diário Oficial do Estado em 6 de julho. Os estabelecimentos tiveram 90 dias para se adaptar às novas exigências, período que termina neste sábado (3). A medida integra uma atualização das normas de boas práticas para serviços de alimentação.

VEJA MAIS: