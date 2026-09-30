Lanchonetes, bares, restaurantes, padarias e outros estabelecimentos de alimentação de Piracicaba terão de mudar a forma como oferecem ketchup, mostarda, maionese e outros condimentos aos clientes. A partir deste domingo (4), entra em vigor em todo o Estado de São Paulo uma determinação da Vigilância Sanitária que exige que esses produtos sejam disponibilizados em embalagens individuais de uso único.
A mudança foi estabelecida pela Portaria CVS nº 3, publicada no Diário Oficial do Estado em 6 de julho. Os estabelecimentos tiveram 90 dias para se adaptar às novas exigências, período que termina neste sábado (3). A medida integra uma atualização das normas de boas práticas para serviços de alimentação.
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Na prática, recipientes de uso coletivo, como as tradicionais bisnagas deixadas sobre mesas e balcões, não poderão mais ser utilizados para disponibilizar os condimentos aos consumidores. A exigência vale para produtos usados no acompanhamento de sanduíches, salgados e alimentos semelhantes, que deverão ser oferecidos de maneira individual e descartável.
A preocupação da Vigilância Sanitária está relacionada ao compartilhamento desses recipientes e ao risco de contaminação provocado pelo manuseio por diferentes pessoas. A nova orientação busca estabelecer procedimentos padronizados para o armazenamento e a oferta dos produtos nos estabelecimentos.
Para quem costuma comer fora, a alteração deverá ser percebida principalmente na hora de pedir um lanche ou salgado. Em vez de encontrar os condimentos disponíveis para uso coletivo, o cliente deverá receber porções individuais. A portaria não determina especificamente o uso de sachês, mas exige que a embalagem utilizada seja individual e de uso único.
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo (Abrasel SP) informou que solicitou à Vigilância Sanitária mais tempo para que os estabelecimentos possam fazer a adaptação. A entidade também pediu a criação de um grupo de trabalho para discutir a implementação das novas exigências e aguarda uma resposta do órgão. Além da mudança na apresentação dos condimentos, a portaria estabelece outras regras relacionadas às boas práticas nos serviços de alimentação. A regulamentação envolve procedimentos de higiene, manipulação, armazenamento e controle dos alimentos, entre outras etapas da rotina desses estabelecimentos.