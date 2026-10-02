O estado de São Paulo chegou a 40 casos confirmados de sarampo em 2026, após a confirmação de novos registros nesta quinta-feira (1º). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), os casos estão sendo acompanhados pelas equipes de vigilância epidemiológica.

Entre os novos pacientes estão dois homens, de 18 e 21 anos, e uma bebê de 1 ano, todos moradores da capital paulista. Os registros estão relacionados a cadeias de transmissão identificadas e monitoradas desde junho.

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