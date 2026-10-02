O estado de São Paulo chegou a 40 casos confirmados de sarampo em 2026, após a confirmação de novos registros nesta quinta-feira (1º). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), os casos estão sendo acompanhados pelas equipes de vigilância epidemiológica.
Entre os novos pacientes estão dois homens, de 18 e 21 anos, e uma bebê de 1 ano, todos moradores da capital paulista. Os registros estão relacionados a cadeias de transmissão identificadas e monitoradas desde junho.
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A capital concentra a maior parte dos casos registrados no estado, com 36 ocorrências, o equivalente a 90% do total. Também foram registrados dois casos em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos e Santo André.
Apesar dos novos registros, o monitoramento das equipes municipais e estaduais aponta tendência de redução da transmissão. Em Guarulhos e São Bernardo do Campo, as autoridades acompanham as cadeias de transmissão e avaliam a possibilidade de encerramento.
Vacinação é principal forma de prevenção
A situação chama atenção para a importância da vacinação. Dos 40 casos confirmados neste ano, 30 envolvem pessoas sem histórico de vacinação ou com o esquema vacinal incompleto.
A principal forma de prevenção contra o sarampo é a vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola. O imunizante é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios paulistas.
Quem deve tomar a vacina
Para crianças, o calendário prevê a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.
Entre 15 meses e 29 anos, são indicadas duas doses, respeitando o intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Para pessoas de 30 a 59 anos, é necessário ter pelo menos uma dose registrada na caderneta de vacinação.
Já os trabalhadores da saúde devem ter duas doses registradas, independentemente da idade.
Dose zero para alguns bebês
Nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, pode ser indicada uma dose adicional, chamada de dose zero, para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo.
A indicação depende da avaliação das equipes de vigilância. Essa dose não substitui as previstas no calendário de vacinação. Mesmo após receber a dose zero, a criança deve tomar normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.
O Ministério da Saúde destaca que o Brasil mantém o status de eliminação da transmissão endêmica do sarampo. Ainda assim, a ocorrência de casos reforça a necessidade de manter altas coberturas vacinais para evitar a disseminação da doença.