A mulher ferida na cabeça pelo retrovisor que se soltou de um ônibus, teve sangramento e precisou de atendimento médico na UPA nesta quinta-feira (1), na Vila Rezende, em Piracicaba

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O caso aconteceu no ponto da Avenida Rui Barbosa. Ela estava esperando o ônibus, quando o coletivo azul da Rápido Sumaré parou. De repente, o retrovisor do lado direito despencou e atingiu em cheio sua cabeça.