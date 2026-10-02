A mulher ferida na cabeça pelo retrovisor que se soltou de um ônibus, teve sangramento e precisou de atendimento médico na UPA nesta quinta-feira (1), na Vila Rezende, em Piracicaba
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O caso aconteceu no ponto da Avenida Rui Barbosa. Ela estava esperando o ônibus, quando o coletivo azul da Rápido Sumaré parou. De repente, o retrovisor do lado direito despencou e atingiu em cheio sua cabeça.
A vítima apresentou sangramento na cabeça e precisou de socorro às pressas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a mulher para a UPA dcom ferimento na cabeça.
Segundo a Prefeitura, apesar do susto, o ferimento foi leve e ela já foi medicada e recebeu alta. A empresa responsável pelos ônibus apura o caso.