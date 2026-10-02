02 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Mulher ferida por retrovisor de ônibus teve sangramento na cabeça

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
O retrovisor caiu sobre a cabeça da vítima no momento do embarque.
O retrovisor caiu sobre a cabeça da vítima no momento do embarque.

 A mulher ferida na cabeça pelo retrovisor que se soltou de um ônibus, teve sangramento e precisou de atendimento médico na UPA nesta quinta-feira (1), na Vila Rezende, em Piracicaba 

LEIA MAIS

O caso aconteceu no ponto da Avenida Rui Barbosa. Ela estava esperando o ônibus, quando o coletivo azul da Rápido Sumaré parou. De repente, o retrovisor do lado direito despencou e atingiu em cheio sua cabeça.

A vítima apresentou  sangramento na cabeça e precisou de socorro às pressas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a mulher para a UPA dcom ferimento na cabeça.

Segundo a Prefeitura, apesar do susto, o ferimento foi leve e ela já foi medicada e recebeu alta. A empresa responsável pelos ônibus apura o caso. 

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários