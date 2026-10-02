As chamadas “canetas emagrecedoras”, medicamentos que atuam sobre o sistema do hormônio GLP-1, passaram a ocupar espaço nas discussões sobre o tratamento da obesidade também entre crianças e adolescentes. O uso, porém, não deve ser confundido com uma estratégia estética para perda de peso e depende de avaliação médica, idade, condição clínica e indicação específica de cada medicamento.

A classe inclui medicamentos como semaglutida, liraglutida e tirzepatida. Esses medicamentos podem atuar sobre mecanismos relacionados à fome e à saciedade e, dependendo do produto, são administrados por meio de injeções diárias ou semanais.

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