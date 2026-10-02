Mulheres vítimas de violência doméstica que forem afastadas do trabalho por determinação judicial poderão ter a renda garantida durante o período de afastamento. A medida vale para casos em que a Justiça determine a interrupção das atividades profissionais como forma de proteção à vítima, dentro das medidas previstas pela Lei Maria da Penha.

O afastamento poderá durar até seis meses, período em que a trabalhadora manterá o vínculo empregatício. A regra foi definida a partir de entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e incorporada à Administração Pública Federal por meio de parecer da Advocacia-Geral da União (AGU).

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