A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (1º) foi marcada por transmissões ao vivo, entrevista em podcast, atos de campanha e pelo cancelamento do debate que seria realizado pela Rede Globo.

O encontro tinha participação prevista de Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). A emissora anunciou o cancelamento do debate.

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