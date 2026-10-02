A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (1º) foi marcada por transmissões ao vivo, entrevista em podcast, atos de campanha e pelo cancelamento do debate que seria realizado pela Rede Globo.
O encontro tinha participação prevista de Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). A emissora anunciou o cancelamento do debate.
VEJA MAIS :
Debate é cancelado
Flávio Bolsonaro (PL), que participaria do debate, desistiu de comparecer e realizou uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram. Durante a live, o candidato criticou a atuação da Justiça Eleitoral em relação ao encontro.
“É um fato marcante negativo. Foi cancelado um debate presidencial por censura. Isso deixou de ser Justiça e passou a ser perseguição”, disse.
Renan Santos (Missão) participou de um ato em Niterói (RJ). No início da noite, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a participação do candidato no debate da Globo. A emissora, entretanto, anunciou posteriormente o cancelamento do encontro.
Agenda de Lula
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma entrevista no Flow Podcast, realizada no Palácio da Alvorada.
Durante a conversa, Lula falou sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial e sobre a possível destinação dos recursos obtidos com a atividade.
“Esse dinheiro eu quero usar para formar essa molecada. Esse país vai ter que dar um banho em chinês e americano. Cansei de ser um país em desenvolvimento. Queremos ser um país desenvolvido”, afirmou.
Lula também voltou a defender uma mudança na forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mencionando a possibilidade de criação de um conselho da sociedade civil para escolher os integrantes da Corte.
Outros compromissos
Wilson Grassi participou de uma reunião com representante da Missão de Observação Eleitoral (MOE) da Organização dos Estados Americanos (OEA).
Clariana Barão (DC) teve uma agenda online com a OEA.
Hertz Dias (PSTU) reuniu-se com Chavoso, youtuber e professor da Universidade de São Paulo (USP), fez panfletagem no centro de Guarulhos e visitou a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Já Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Edmilson Costa (PCB) não tiveram agendas públicas de campanha registradas para a quinta-feira.
A quinta-feira também marcou o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o primeiro turno das eleições.