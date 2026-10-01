O eleitor que for às urnas neste domingo (4) terá de observar algumas regras para garantir o sigilo do voto e o funcionamento regular das seções. Uma das principais é relacionada ao celular: o aparelho pode acompanhar a pessoa até o local de votação, mas deve ser desligado e entregue à mesa receptora antes da entrada na cabine. A regra também alcança máquinas fotográficas, filmadoras e outros equipamentos capazes de registrar ou transmitir a escolha. Quem se recusar a entregar o aparelho não será autorizado a votar naquele momento.

A chamada colinha eleitoral segue liberada. O eleitor pode levar um papel com os números das candidatas e dos candidatos para consultar durante a votação, e o próprio TSE disponibiliza um modelo para facilitar a organização das escolhas. No primeiro turno, serão seis votos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, duas vagas para senador, governador e presidente.

Na hora de escolher a roupa, não há uma exigência específica que impeça o uso de bermuda ou chinelo. Também é permitida a manifestação individual e silenciosa de preferência política por meio de camiseta, bandeira, broche, dístico ou adesivo. O limite está nas manifestações coletivas ou ruidosas, na abordagem de outros eleitores e em ações de convencimento. A distribuição de camisetas e outros materiais de campanha também é proibida.