O eleitor que for às urnas neste domingo (4) terá de observar algumas regras para garantir o sigilo do voto e o funcionamento regular das seções. Uma das principais é relacionada ao celular: o aparelho pode acompanhar a pessoa até o local de votação, mas deve ser desligado e entregue à mesa receptora antes da entrada na cabine. A regra também alcança máquinas fotográficas, filmadoras e outros equipamentos capazes de registrar ou transmitir a escolha. Quem se recusar a entregar o aparelho não será autorizado a votar naquele momento.
A chamada colinha eleitoral segue liberada. O eleitor pode levar um papel com os números das candidatas e dos candidatos para consultar durante a votação, e o próprio TSE disponibiliza um modelo para facilitar a organização das escolhas. No primeiro turno, serão seis votos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, duas vagas para senador, governador e presidente.
Na hora de escolher a roupa, não há uma exigência específica que impeça o uso de bermuda ou chinelo. Também é permitida a manifestação individual e silenciosa de preferência política por meio de camiseta, bandeira, broche, dístico ou adesivo. O limite está nas manifestações coletivas ou ruidosas, na abordagem de outros eleitores e em ações de convencimento. A distribuição de camisetas e outros materiais de campanha também é proibida.
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Ajuda, armas e horário da votação
O eleitor pode solicitar aos mesários orientações sobre o procedimento e a ordem dos votos, mas a equipe da seção não pode interferir na escolha dos candidatos. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem contar com uma pessoa de sua preferência para auxiliá-las durante a votação, inclusive para digitar os números na urna, desde que sejam observadas as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
Também existem restrições relacionadas a armas nos locais de votação. O TSE mantém a proibição de porte de armas no perímetro de 100 metros das seções eleitorais durante o período determinado para o pleito, com exceções previstas para integrantes das forças de segurança em serviço e autorizados ou convocados pela autoridade eleitoral. Para 2026, há ainda uma regra específica que proíbe CACs de transportar armas e munições em todo o território nacional no dia da eleição e nas 24 horas anteriores e posteriores.
A votação do primeiro turno começa às 8h e termina às 17h, sempre pelo horário de Brasília. O encerramento não significa que quem já estiver na fila ficará sem votar: nessas situações, a Justiça Eleitoral prevê a distribuição de senhas para que as pessoas presentes possam concluir a votação. O primeiro turno de 2026 ocorre em 4 de outubro, enquanto eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro.