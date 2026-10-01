O Jornal de Piracicaba e o Grupo JC firmaram uma parceria para a cobertura das Eleições 2026. No próximo domingo (4), as equipes dos dois veículos vão trabalhar de forma integrada para levar ao público informações sobre a votação, os principais acontecimentos do dia e a apuração dos votos em Piracicaba, Rio Claro e outras cidades da região.
Em Piracicaba, o Jornal de Piracicaba terá uma cobertura especial ao longo de todo o dia, com produção de vídeos e atualizações para o portal e o Instagram. A equipe acompanhará a movimentação da eleição e levará aos leitores informações sobre a votação e os principais fatos do domingo.
A partir das 17 horas, quando termina a votação, começa a apuração dos votos em Piracicaba e Rio Claro. O Jornal de Piracicaba fará a transmissão ao vivo da cobertura e da apuração em conjunto com o Grupo JC, com exibição pelo portal do JP e pelo canal do jornal no YouTube.
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Apuração em tempo real
Durante a transmissão, o público poderá acompanhar a divulgação dos resultados e as principais informações da apuração. A cobertura reunirá dados das disputas para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, além dos resultados de Piracicaba, Rio Claro e outras cidades.
A parceria também permite a troca de informações e conteúdos entre as equipes. O Jornal de Piracicaba produzirá material sobre Piracicaba e região, enquanto o Grupo JC contribuirá com informações de Rio Claro e de outros municípios acompanhados por suas equipes. Além da transmissão conjunta, o Instagram do Jornal de Piracicaba terá atualizações ao longo do dia e durante a apuração, ampliando os canais para o público acompanhar a eleição. Os vídeos produzidos pelas equipes também serão utilizados na cobertura digital.
Em Rio Claro, o Grupo JC também terá transmissão da apuração a partir das 17h, com conteúdo pelo YouTube, Facebook do Jornal Cidade e JC FM (89,1), além de entradas ao vivo pelo Instagram.
Na segunda-feira (5), a cobertura continua com a repercussão dos resultados e os principais desdobramentos das eleições.